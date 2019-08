影／秀9槍拼字TRUMP！德州商場槍手推特按讚…宣言怒批拉丁裔移民

記者吳美依/綜合報導

美國德州艾爾帕索(El Paso)沃爾瑪超市於當地時間3日中午傳出槍擊事件,目前造成至少20死40傷。網友發現,21歲主嫌克魯休斯(Patrick Crusius)在推特上,對於用槍枝拼出TRUMP字樣的照片按讚。據悉,警方發現兇手曾經發表宣言批評拉丁裔人士,研判攻擊動機與種族仇恨相關。

▲槍手曾經對這張用槍拼出Trump字樣的照片按讚。(圖/翻攝自Twitter@adamcbest)

Not going to name who El Paso officials are saying the shooter is by name, because screw giving that monster any publicity, but a tweet featuring this disturbing image is one of the few things he liked from what appears to be his Twitter profile. pic.twitter.com/BYFWoWFshO