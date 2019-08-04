80歲囤積症婦「眼鼻口被啃成空洞」　死屍筆直坐垃圾堆中

▲骷髏。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國底特律有一名80歲婦人莎莉（Sally Honeycheck）去年感恩節前後失聯2周，被發現時屍體直挺挺地坐在椅子上，臉卻已經被寵物羅拿威犬和老鼠啃食精光，雙眼、鼻子和嘴巴都不見，只剩下4個空洞。她的表妹琳達（Linda Kajma）表示，無法想像表姐竟然是一位重度囤積症的患者。

For years, Sally Honeycheck, 80, lived in squalor. No one knew until her cousin found her body. https://t.co/l6VLQldvpU — USA TODAY (@USATODAY) 2019年8月2日

根據《底特律自由新聞》報導，莎莉被發現時，四周堆著高度1英尺（大約為30公分）的空沙丁魚罐頭、外賣袋子與賀卡，牆上塗滿動物糞便，床墊被老鼠咬壞，電器破裂的碎片散落一地。她的屍體筆直坐在藍色尼龍材質的折疊椅上，五官幾乎已經被啃食殆盡，剩下幾個空洞。

根據了解，韋恩縣（Wayne County）法醫判斷，莎莉自然死亡大約三周，屍體有很大一部分遭到動物啃食。警方推測死屍可能是被老鼠和莎莉的愛犬「傑克」吃掉，但是他們破門而入時，狗狗已經在另外一個房間死去。

For years, 80-year-old Detroit resident Sally Honeycheck lived in squalor.



No one knew. Until her cousin found her body. https://t.co/fI38nOQ0ib pic.twitter.com/XM76HumnSX — Detroit Free Press (@freep) 2019年8月1日

琳達表示，剛看見莎利屍體的時候，還以為是萬聖節惡作劇，大喊「太變態了吧！」她說，雖然知道囤積症是一種疾病，但從來不曉得表姐居住在如此惡劣的衛生環境之中，屋內髒亂的程度「簡直無法形容」，「沒有人應該這樣生活，也沒有人應該這樣死去。」

琳達接受採訪時表示，莎莉和妹妹洛琳（Lorraine）住在這棟房子將近70年，平時幾乎都在種植花草、蒐集棒球紀念品，也很喜歡購物，家中堆滿一箱箱的衣服、化妝品跟珠寶。她曾經懷疑這一對姐妹有囤積症，「如果只是在街上遇到某個人，你永遠都不會發現。如果只是看著房子外觀，永遠不會察覺夢魘就在裡面。」

《每日郵報》報導，當地醫院11月10日接到電話，出動救護車將中風的洛琳送醫，他們環顧居家環境以後，設法把莎莉也帶回醫院，但是對方堅持拒絕，以「要回家餵狗」為由，自行出院。據悉，莎莉去年10月最後一次被鏡頭捕捉到，當時她看起來非常開朗、有活力，還出席參加教堂募款活動。