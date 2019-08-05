土耳其將出兵敘利亞打庫德族民兵　艾爾段：已通知美俄

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，將出兵剷除庫德族民兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳宛霖／綜合報導

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）5日表示，將在敘利亞幼發拉底河東岸展開軍事行動，已通知美國和俄羅斯。這是土耳其第3次要剷除庫德族民兵，前兩次分別是2016年8月的「幼發拉底河之盾行動」（Operation EuphratesShield）及2018年1月的「橄欖枝行動」（OperationOlive Branch）。

庫德族「人民保護部隊」（YPG）是美國打擊伊斯蘭國（IS）的主要盟友，但被土耳其視為恐怖組織。土耳其政府表示，讓恐怖組織去對抗另一個恐怖組織，毫無道理可言。土耳其過去曾表示要在幼發拉底河（Euphrates River）以東開展軍事行動，但在與美國達成協議在東北部邊境和敘利亞建立一個安全區後，便暫停軍事行動，因此YPG並未從安全區完全撤出。

艾爾段表示，「我們已進入（敘北）阿夫林（Afrin）、賈拉布洛斯（Jarabulus）及巴布（Al-Bab），現在我們將要進入幼發拉底河東岸。」土耳其認為美國政府阻礙建立安全區的進程，並要求華盛頓切斷和YPG的聯繫。

▲土耳其將在敘利亞幼發拉底河東岸展開軍事行動。（圖／Google map）

一名美國官員表示，「與土耳其的雙邊討論還在繼續，我們仍在討論和美國及土耳其軍隊建立安全區的可能性，來解決土耳其在敘利亞北部的安全憂慮。」

據敘利亞官方通訊社阿納多盧（Anadolu） 報導，3名土耳其支持的敘利亞反對派武裝人員因和YPG發生衝突並喪生。反對派組織表示，YPG試圖滲透到敘利亞巴布地區的前線。土耳其在2016年的「幼發拉底河盾牌」（Euphrates Shield）攻勢中，曾劃定一個實際的緩衝區，這類衝突經常發生，但傷亡卻不常見。

庫德族的行政機構掌管敘利亞北部及東部，對於土耳其的出兵表示，「這些威脅不僅對相關地區，也對和平手段解決敘利亞問題構成危害。土耳其對這個地區的任何侵犯都將為伊斯蘭國的重整鋪路」，希望國際社會表態阻止土耳其將出兵的威脅。