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倖存者、救援人員心理創傷！　德州「緊急服務犬」支援療癒任務

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▲▼美國,艾爾帕索,El Paso,衛理公會醫療系統,緊急服務犬,Emergency Services Facility dogs（圖／翻攝自Methodist Health System臉書）

▲緊急服務犬香奈兒和魯迪抵達艾爾帕索。（圖／翻攝自Methodist Health System臉書，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國艾爾帕索（El Paso）於3日發生無差別槍擊案件後，德州衛理公會醫療系統派出2隻「緊急服務犬（Emergency Services Facility Dogs）」前往當地，陪伴救援人員、受害者與其家屬療癒心理創傷，「包括消防員、醫護人員與執法人員在內的第一線救援者，自殺率已經從每七天一例，上升到每天一例。這些狗狗可以觸動一般人類無法輕易體察的內心深處。」

衛理公會醫療系統（Methodist Health Systems）於4日在臉書貼文中提到，將會持續替傷者祈禱，「我們的狗狗今天早上抵達艾爾帕索，牠們已經向第一線救援人員提供無條件的愛與支持，幫助人類度過這一段創傷時期。」根據了解，緊急服務犬香奈兒（Chanel）和魯迪（Rudy）將在市內停留幾天，造訪第一線救援組織以及各大醫院。

▲▼美國,艾爾帕索,El Paso,衛理公會醫療系統,緊急服務犬,Emergency Services Facility dogs（圖／翻攝自Methodist Health System臉書）

▲緊急服務犬（Emergency Services Facility Dogs）和訓犬師感情深厚。

訓犬師斯坦菲爾（ Lee Stanphill）表示，每一次看見狗狗與病患的互動，內心都會融化，相信這一定能帶來正面影響，「你可以看到，牠們直直地朝向一個表現出極大痛苦的人走過去。真的非常驚人，也能讓病患、家屬和急救人員的心情頓時舒緩，變得輕鬆許多。」

衛理公會醫療系統表示，緊急服務犬需要受訓一年，過程比治療犬（Therapy Dogs）更加紮實、嚴格，牠們學習如何處理人類的情緒危機，能夠在茫茫人海中尋找到正在經歷痛苦的人，提供心靈慰藉。根據KSAT 12報導，香奈兒和魯迪平時每天都會到聖安東尼醫院的急診室工作，隨時隨地都會跟在訓犬師身邊。

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關鍵字：北美要聞,德州,艾爾帕索,槍擊,恐怖攻擊,治療犬,緊急服務犬,

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