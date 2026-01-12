賴清德玩梗稱AI總統「名字LAI已嵌入AI」　媒體人：這什麼冷笑話

記者郭運興／台北報導

總統賴清德10日出席AI人才年會，致詞時幽默玩梗表示，「如果稱呼我為AI總統，也並不是不行，因為我的LAI(賴)裡面就把AI嵌進去了，不僅如此，卓榮泰也是AI院長，他的TAI(泰)也把AI嵌進去了，也不是這一任的政府是AI政府，蔡英文總統的TSAI(蔡)裡也有AI，所以台灣註定要在AI的領域好好發展」。對此，媒體人黃揚明表示，這是什麼冷笑話……看了完整版，他一共說了3個AI，包括LAI、TAI、TSAI....真的很溫馨。

會後，賴清德也將該段幽默發言片段分享在社群平台，吸引4.4萬人按讚、88萬次瀏覽，被提及的蔡英文也留言回應「我的蔡裡面，還有英文」。

媒體人黃揚明表示，這是什麼冷笑話……看了完整版，他一共說了3個AI，包括LAI、TAI、TSAI....真的很溫馨。

北市議員王欣儀則批評，這是什麼鬼啊？賴清德變成英文姓名學命理師？原來現在不用政策、不用配套，只要英文名字裡有AI，就可以自稱AI總統？台灣需要的是踏實的AI人才培育、產業布局、制度與投資，不是靠你名字有AI。

▼賴清德致詞。（圖／翻攝自Threads／賴清德）

