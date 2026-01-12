長榮航空7月開航「桃園-華盛頓」　北美航點將達每周98班

▲長榮航空總經理孫嘉明（左2）。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

看好今年客運市場持續成長，為布局北美航線，長榮航空今天宣布，今年7月將開航桃園直飛華盛頓航線，每周4班，以最新的波音787-9三艙等機型執飛，開航後在北美將達到10個航點、每周98班。

長榮航空總經理孫嘉明今宣布，今年在客機架數沒有變，仍看好市場成長性的情況下， 預計7月開航桃園直飛華盛頓航線，每周4班，以最新的波音787-9三艙等機型執飛，時間帶跟目前紐約航線時間點差不多，細節還在申請中，已經著手開航前的準備，應該可以如期開航。

孫嘉明指出，今年是美國開國250周年，美國當地7月應該會有很多活動，桃園-華盛頓開航後，長榮航空在北美將達到10個航點、每周98班。

他表示，長榮航空目前在北美的航線跟航網是國籍航空中最密集的，但在東南岸還是缺了一塊，華盛頓是政治中心，當地政治、金融、科技及軍事都是重要市場，目前華盛頓地區亞裔人口就有32萬人，其中1.4萬人是台裔居民，在商業、觀光及政府活動都有市場，預估開航後可以補足北美網絡。

他也說，目前北美市場主要還是轉機客占6成最多，華盛頓航線開航後，預估也會維持同樣比例，對商業、政治都有重大意義。

對於開航華盛頓是否有政治壓力，孫嘉明表示，長榮航空是商業航空，航點仍以機隊規模及效益為考量，新航點總是會幫助一些人，公務及旅遊都有可能，華盛頓除了有國會、白宮，還是有很多地方可以觀光，在旅遊方面有很多幫助，政治上若有需求去華盛頓，這也是一個選擇。

孫嘉明表示，今年長榮航空機隊還是維持80架客機及9架貨機，其中，80架客機中，將迎來兩架787-9三艙等新機，另有一架777客機、A330-300客機退出機隊，因此總架次不變。另外，2、3年前規劃的777客改貨機，因地緣衝突跟認證有延期，預計今年底首架就要進場改裝。

孫嘉明也說，今年持續看好客貨運成長，目前第一季客運訂位已超出預期，第二季也不錯，整體來看今年客運市場還是成長。貨運部分，台灣AI還是很強，傳統東南亞汽車零組件及成衣貨源也有，整體還是在成長趨勢。

▲長榮航空。（圖／記者蔡玟君攝）

另外，星宇航空今年1月15日起開闢台北－鳳凰城航線，為星宇航空於北美航網的第5個航點，也是亞利桑那州首條直飛亞洲不中停的航線，以Airbus新世代客機A350執飛，開航初期每周3班，3月起將增為每周4班。

星宇航空指出，目前美國航線中，每周有10班往返台北-洛杉磯，每天1班分別往返台北-舊金山及台北-西雅圖，每周4班往返台北-安大略。