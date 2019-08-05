美軍想在亞洲部署「中程飛彈」　南韓國防部回應了

▲美軍飛彈示意圖。圖為美軍「義勇軍3型」（Minuteman III）飛彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）日前在前往澳洲的專機中表示，有意在亞洲同盟國境內部署射程在1000至5500公里的新型陸基常規中程飛彈。南韓國防部對於此事率先做出回應，否認與美國討論部署中程飛彈一事。

南韓《中央日報》今天在頭版以「針對中國－美國希望在亞洲部署中程飛彈」為標題報導，美國國防部長艾斯培3日表示，「為因應中程核飛彈條約（INF Treaty）廢棄射程5500公里以下的飛彈屆滿，有必要有效擴大射程，我們不僅要防衛歐洲全域，還要防衛印度太平洋全域，因此，研發並部署長程精準發射戰力乃極為重要的課題。」

▲美國國防部長艾思博（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）



艾斯培當時還表示，希望在幾個月內就部署，但是通常需要的時間都會超出預期。但美國國的高級官員指出，部署類似的武器通常都需要幾年的時間。

外界認為，美國或許已研議將南韓列入部署中程飛彈的對象國家，但是部署美國反飛彈系統「薩德反飛彈系統」（THAAD），已經引起中國和北韓的強烈反彈，如果再接受部署中程飛彈，又將再次捲起外交風暴。

《南韓聯合新聞通訊社》報導，南韓國防部長崔賢洙說，南韓對實現半島非核化的立場不變，將於9日舉行的韓美防長會談也不會討論部署中程飛彈的相關問題。

被問及美國是否邀請南韓向荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）派兵時，崔賢洙說，美國沒有正式提出邀請，南韓政府正在考慮保障南韓船隻在荷莫茲海峽安全航行的各種方案。

對於韓美今天起進行的聯合軍演一事，崔賢洙並未作出具體說明，只表示韓美正在籌備下半年的聯合演習，以核對總和評估韓軍收回戰時作戰指揮權所需的「初始作戰能力」（Initial Operational Capability，IOC）。