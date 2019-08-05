佛州眾議員訪台南議會　郭信良盼多為台灣發聲、支持台灣

▲美國佛州州眾議員來訪，台南市議會議長郭信良盼支持主權獨立的台灣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

美國佛羅里達州州眾議員一行8人，8月5日上午在外交部駐邁阿密辦事處副領事朱軒玟陪同下，參訪台南市議會，除市議會全體員工列隊熱情歡迎外，市議會議長郭信良、副議長林炳利與議員洪玉鳳、杜素吟、蔡秋蘭、鄭佳欣、林易瑩、李偉智、周麗津等，跨越黨派聯合舉行座談會，交流施政議題，現場熱絡愉快。

議長郭信良表示，感謝外交部對台南市議會的肯定，在此訪問團8月2日至8日共7天的訪台行程中，只安排到台南市議會一個地方議會參訪；用意在藉由此次參訪，讓來自美國佛羅里達州眾議會的眾議員們，對台灣的地方議會有進一步了解，也增進雙方的情誼。議長郭信良期盼嘉賓們回國後，能多為台灣發聲，支持台灣，因為台灣是主權獨立的國家。

議長郭信良指出，雖然台美兩國地方議會的制度有很大的差異，但台南和佛羅里達州有不少相似之處。例如佛州氣候溫暖，日照豐富，被稱為陽光之州；而台南是全國日照最多的地方，四季氣候都很怡人，相信會讓訪賓有回到家的感覺。

郭信良說，台南市與佛羅里達州都是觀光旅遊業發達的地方，每年吸引許多遊客前往旅行。郭信良特別強調，台南市除了景色秀麗，還有令人想一吃再吃的特色小吃。尤其台南的土很黏人，歡迎訪問團很快地再次到台南一遊。

佛州眾議會多數黨領袖伊格眾議員及少數黨領袖馬奇眾議員都表示，台南市議會對他們的真誠歡迎，是他們從未曾體會到的。透過此次參訪，他們發現雖然大家國情背景不同，但相似之處遠多於差異之處，尤其大家都共擁民有、民治、民享的理念。馬奇眾議員並強調，佛羅里達州眾議會每年都通過支持台灣獨立的決議案，這也是為何他們此次願意不遠千里來到台灣。

座談會交流了佛州如何發展生態觀光及博弈業。另外，值得一提的是，台南市議員李偉智邀請訪賓們2025年再度來台南，參觀難得在台南舉辦的第15屆亞太蘭展。由於今日出席的培瑞茲眾議員於2025年時預定將是眾議會議長，屆時可能會再組團來訪。同時，眾議員們也邀請台南市議員們前往佛州訪問，議長郭信良表示將徵詢市議員們意見，最快在明年出訪。