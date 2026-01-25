　
社會 社會焦點 保障人權

基隆火燒車！恐怖烈焰瞬間狂燒　路過海巡捨命拖出1男1女

▲▼ 基隆一名海巡人員在車輛陷入火海前將車內男女救出。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲基隆一名海巡人員在車輛陷入火海前將車內男女救出。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區湖海路二段圓環一輛停放於車格內的轎車，昨（24日）晚間突然竄出濃煙並傳出爆炸聲響。海巡署第二岸巡隊官兵巡邏時發現異狀，立即奮不顧身上前，在車輛陷入火海前強行將車內一對男女救出，所幸2人經送醫搶救後皆無生命危險。

昨晚8點20分，海巡署第二岸巡隊大武崙漁港安檢所官兵巡邏至湖海路二段時，聞到濃烈塑膠燒焦味，循線發現路邊停車格內一輛轎車後座冒出火花，車內並持續傳出「砰、砰」悶響爆炸聲。

海巡官兵隨即強行拉開車門，合力將車內一男一女拖出車外。儘管海巡人員嘗試以滅火器撲滅火勢，但車輛內裝迅速燃燒蔓延，整輛車不久後便被火舌吞噬。

▲▼ 基隆一名海巡人員在車輛陷入火海前將車內男女救出。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市消防局獲報後，派遣仁愛消防分隊趕抵現場，拉水線噴灑泡沫灌救，火勢於20分鐘內撲滅，轎車已燒剩骨架。消防員檢傷發現，38歲王姓女子與27歲陳姓男子蹲坐路旁，王女表示吸入濃煙感到頭暈，陳男則意識清楚。據了解，2人疑因意圖尋短而引發火勢。

救護人員隨後將2人送往基隆長庚醫院治療，經急救後情況穩定。警方已介入調查釐清動機，同時肯定海巡官兵及時救援，避免悲劇發生。

▲▼ 基隆一名海巡人員在車輛陷入火海前將車內男女救出。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲▼ 基隆一名海巡人員在車輛陷入火海前將車內男女救出。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲▼ 基隆一名海巡人員在車輛陷入火海前將車內男女救出。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

快訊／疑車起火！基隆宅竄火舌傳爆炸聲

快訊／疑車起火！基隆宅竄火舌傳爆炸聲

基隆市安樂區武聖街一處集合住宅，24日晚間8時18分接獲民眾報案，指稱現場有火舌竄出。消防局獲報後，立即派遣安樂、中山、百福、七堵等分隊，共計出動12輛消防車、21名人員前往搶救。

中國海警闖金限制水域　海巡驅離

中國海警闖金限制水域　海巡驅離

即／國3北上50K火燒車　後方回堵

即／國3北上50K火燒車　後方回堵

與詹能傑共用面罩！同行義消傳呼吸不適就醫

與詹能傑共用面罩！同行義消傳呼吸不適就醫

他撬醫美診所偷12萬現金+筆電手機　躲基隆旅館栽了

他撬醫美診所偷12萬現金+筆電手機　躲基隆旅館栽了

關鍵字：

基隆火燒車海巡

