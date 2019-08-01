快訊／劉宥彤：郭台銘無參選打算　不用特別交代海外資金

▲郭台銘。（資料照／記者黃國霖攝）

記者羅婉庭／台北報導

台北市長柯文哲組黨被解讀是參選總統的起手式，他稍早在記者會中質疑郭台銘的海外資產是否影響未來決策，必須先對外交代。對此，郭台銘核心幕僚劉宥彤1日表示，郭董並沒有進一步參選打算。

柯文哲31日晚間拋下震撼彈，決定將在8月6日成立新政黨「台灣民眾黨」，他表示會取這個名字「以台灣為民，以民眾為本」，在上午的說明記者會中被追問與郭陣營未來的合作模式，他卻說郭台銘有大量的海外資金要對外說明清楚。

對此，劉宥彤表示，郭台銘並沒有進一步參選打算，目前為止都沒任何這方面動作，也不需要特別交代海外資金，若未來有任何期待，所有事情都會依法辦理。

另外，她表示，沒有收到來自北市府的「郭柯會」邀請，但是北市府顧問蔡壁如在31日深夜有打給她，說明柯文哲成立政黨的事情。

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