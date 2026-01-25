　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

餐廳內「很多外籍移工」他好奇怎存錢的？網曝同事狀況：房子買2間

▲▼ 餐廳戶外座位區,餐廳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO注意到，餐廳內餐點價格不便宜，但仍有很多移工消費。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

台灣不少地區常見外籍移工，一名男網友近日發文表示，他在南勢角一帶觀察到，那邊有些餐廳的餐點價格並不便宜，但店內仍有不少移工消費。這讓他相當好奇，外籍移工都是怎麼存錢的呢？貼文曝光後，引起討論。

餐廳價格不算便宜！店內卻有很多東南亞人

這名男網友在Dcard上發文，提到他人在南勢角，發現該處到處都是外籍移工，周邊也開設許多東南亞餐廳。但他實際查看價格，發現餐點價格並不算便宜，像是某種飯類餐點，一份就要價將近兩百元，然而往店內一看，確實有很多東南亞人在用餐。

懷疑有雙重菜單？原PO好奇外籍移工怎麼存錢

原PO對此感到相當疑惑，認為在這樣的伙食開銷下，這些移工到底是怎麼存到錢的？他甚至不禁懷疑，這些店家是否會有區分「台灣人」與「外國人」的不同價格，且這些差異並不會直接寫在菜單上？

網友點出外籍移工工作認真、願意加班

▲▼ 餐廳戶外座位區,餐廳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文曝光後，有網友認為，是因為外籍移工真的很認真工作，「他們基本上都在加班，放假還會去打零工（做清潔、田裡的工作），他們只要上班時間就是吃公司叫的便當」、「他們幾乎日日加班，而且他們喜歡喝飲料勝過吃飯，有時只吃一、二餐+吃很少」、「聽人說外勞都很刻苦耐勞，很願意加班，自然就錢多，而且公司都有宿舍，不用花錢租房，就省多少錢了」。

還有網友透露，「我們工廠好多菲律賓的、越南的、印尼的，尾牙他們上去跳抖音舞，老闆發餐券，都會便宜賣給我。他們說平常要加班 ，反正刷識別證就能便宜吃到大鍋菜跟甜湯，賺的錢早就在自己國家買房子兩間了」。

也有網友回應，「他們很愛買黃金，在中壢車站附近會一直看到」、「聽過一個說法是在台灣買的黃金純度比他們國家高，台灣買的帶回他們國家賣，可以賣到很好的價錢」、「他們在台灣就算存得少，隨便存一點錢應該帶回去東南亞都算好用」、「你有在工作的話，休假吃飯正常也不用考慮兩三百塊吧」。

01/22 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

農曆春節將至，員工期待領到年終獎金，老闆也煩惱獎金要怎麼發。一名男網友發文透露，今年公司營收亮眼，因為平時已陸續發放多筆獎金，所以擔心年底給出的數字會讓員工不滿意，讓他實在煩惱。貼文曝光後，引起討論。

關鍵字：

外籍移工存錢Dcard

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

