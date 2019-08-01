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快訊／私菸案陳菊要負責？蔡英文：從頭到尾態度就是不迴避、不護短

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▲▼蔡英文敞廳談話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文敞廳談話。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

針對國安特勤私菸案，外界把矛頭持續指向總統府秘書長陳菊。總統蔡英文1日中午發表敞廳談話時表示，這案子從頭到尾的態度，就是不迴避也不護短，全力配合司法調查。

在總統蔡英文出訪返抵國門之際，特勤人員夾帶1萬多條免稅菸闖關，但遭到調查局、關務署聯手攔截，引起軒然大波。該案也讓總統震怒，當天就革除國安局長彭勝竹、總統府侍衛長張捷中將的職務；接著，原副侍衛長柳惠千被記1大過、1小過，另外永和警衛室主任林國欽少將被記1大過、總統府侍衛室警衛主任陳逸夫少將也1大過。

不過，外界也把矛頭指向總統府秘書長陳菊，認為她為何沒有受到懲處？陳菊在29日下午出面受訪時表示，如果有任何責任，絕對不會逃避，強調自己並不是一個會逃避責任的人。

對此爭議，蔡英文中午發表敞廳談話時表示，這個案子從頭到尾態度就是不迴避也不護短，全力配合司法調查，而內部也有調查進度，都有提供給檢調單位做為偵辦參考。

蔡英文強調，長期累積的弊案，無論發生在哪個政府，作為現在的執政者必須要負責，一定會偵辦到底釐清責任。

對於各界要求陳菊負責一事，退役的前總統府侍衛長室官員表示，政客有目標的亂講就算了，退將不了解也跟著亂說，事實上過去以來，總統府秘書長從來沒有管過侍衛室，更別說警衛室，「要她負完全責任有冤，除非有指示買菸。」

該退役官員表示，就算以前有上將參軍長、中將二局局長，也一樣不曾管過侍衛室。由於維安工作具有專業性，一般都是尊重維安考量，因此這次事件在咎責時，如果了解侍衛室的運作，就會理解為何會出現灰色地帶。

其實，蔡英文政府處理私菸案已經節奏，首先，府方先表達總統第一時間趕到震怒的立場，支持嚴辦到底，要求各個單位配合檢調調查。接著，主責單位主官國安局長彭勝竹請辭獲准、總統府侍衛長張捷轉任陸軍司令部委員。
 
在幹部方面，原副侍衛長柳惠千被記1大過、1小過，另外永和警衛室主任林國欽少將被記1大過、總統府侍衛室警衛主任陳逸夫少將也1大過。

緊接著在國安系統的整頓上，蔡英文也欽點素有「治軍嚴謹」之稱的邱國正接掌國安局外，也核定被外界認為個性「剛毅」的憲兵指揮官鍾樹明中將任總統府侍衛長一職，就仰賴他們組成「救火二人組」，整頓國安特勤系統。

另外，蔡英文在上個月25日任命邱國正為國安局長時，更直接公開下令，要求他在一週內提出報告。對此，邱國正奉令行事，據了解國安局將在2日罕見舉行記者會，並由副局長主持，在國安局特勤中心舉辦，主要針對私菸案事件，向國人做整體性的報告。

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