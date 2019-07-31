中國大陸暫停對台自由行　內政部遺憾：陸客渴望來台旅遊始終不變

▲陸客。（圖／CFP）

記者蔣婕妤／台北報導

中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會31日臨時發出聲明指出「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」。對此，內政部次長陳宗彥表示，陸方未與我方溝通，就片面暫停自由行陸客來台，如果「以政治干擾旅遊市場」，勢必影響兩岸長久以來的旅遊互動。

中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會下午證實，8月1日起47個城市暫停申請台灣通行證。對此，台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲表示，過去大陸公安局多只針對團體旅客進行限制，從未停止過個人通行證的申請，此舉有些不尋常，估計今年8月到明年2月的來台陸客將減少70萬人。

陳宗彥則說明，根據內政部移民署統計，近年陸客來台自由行每年均超過100萬人次，106年約105萬人次、107年約107萬人次，今(108)年1月至6月已超過63萬人次，顯示許多陸客渴望來台旅遊始終不變。

陳宗彥指出，台旅會與海旅會在100年6月簽署兩岸旅遊協議，雙方同意以北京、上海、廈門3個城市為第1批試點城市，開放迄今已有47個自由行城市，只要設籍在47個城市的大陸居民均可申請來台自由行；現在陸方未與我方溝通，就片面暫停自由行陸客來台，已影響陸客來台權益，對此予以嚴正抗議及譴責，由於兩岸關係發展是雙方共同的責任，不應以政治干擾旅遊市場，影響兩岸長久以來的旅遊互動。