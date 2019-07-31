自由行喊卡衝擊小三通？楊鎮浯親上火線「救金門觀光」

▲金門縣長楊鎮浯搭小三通前往廈門。（資料照／金門縣政府，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸31日宣布自8月起暫停陸客自由行，金門縣長楊鎮浯憂心衝擊小三通及金門觀光產業，他認為，此項政策是針對「赴台旅遊」，與「赴金馬旅遊」的自由行簽證不同。他並指出，小三通往返客流中，陸客約佔45%，其中自由行更佔70%，大陸此番政策宣布，攸關金門觀光與相關產業發展至深且巨，他將全力為金門爭取。

楊鎮浯表示，在獲知大陸文化與旅遊部正式發布之「2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」消息後，他第一時間要求業管單位即刻向大陸相關單位洽詢與了解。

楊鎮浯指出，經初步了解，此項政策是針對「赴台旅遊『自由行』之旅客」，他與團隊認為，「赴台旅遊」與「赴金馬旅遊」之自由行簽證本有不同，政策上應予區隔處理。他也親自向大陸中央與地方相關單位協調說明金門之態度及需求，希望能將金馬小三通自由行之相關政策衝擊影響降至最低。

楊鎮無強調，目前小三通往返客流中，陸客約佔45%，其中自由行更佔70%；而今年1至6月小三通整體成長近21%，「當前陸客之於金門整體觀光產業經濟，已具有不可忽視的影響力，尤其小三通純金門自由行已為常態，大陸此番政策宣布，攸關金門觀光與相關產業發展至深且巨，鎮浯定將全力為金門爭取。」