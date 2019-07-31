九月要跟女友到台灣旅遊！　陸客搭末班車搶辦入台證

▲不少大陸民眾搶搭末班車，辦理入台簽證。（圖／受訪者授權ETtoday新聞雲使用）

記者曾俊豪／北京報導

大陸文化旅遊部今（31日）發出公告，表示「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人游試點。 」消息一出，許多計畫前往台灣旅遊的大陸民眾紛紛搶辦入台簽證。北京一名王先生表示，自己原本九月要跟女友到台灣旅遊，即使以最快速度趕來辦證，但已經來不及。

今日接近中午時，大陸微博、微信等社群軟體便出現官方將限縮陸客赴台自由行的消息，下午1時55分，大陸文化旅遊部發出公告，宣告傳聞成真，大陸自8月1日起暫停47座城市的自由行旅客赴台申請。

之後，包含北京、上海與福州等地的出入境管理局都出現辦證的人潮，北京一名王先生表示，自己九月初要跟女友去台灣玩，中午的時候，朋友傳微信說明天就辦不了入台簽證，於是第一時間就到公安局辦證。沒想到，現場工作人員跟他說，今天下午已經不能辦，「九月的旅遊無法成行，只好換地方了。」

▲大陸各地出入境管理局出現辦證人潮。（圖／讀者提供）

另一名劉姓老奶奶則在大門口等待另一半帶著證件出現，她說，自己的小孩很常去台灣，之前說要帶兩個老人家一塊去，下午聽到消息後就跑來出入境管理局，希望能夠搭上末班車，順利辦理入台簽證。

此外，還有一名戶籍在天津的導演，年底打算到台灣拍電影，聽到消息後，立刻買高鐵票，從北京回到天津辦理證件，就怕錯過辦證的時間，影響到後續拍攝進度。

福州一名許先生則相當幸運，他表示，自己看到通知時，剛好就在出入境管理局附近，加上身上有帶證件，於是就先來辦證，以備不時之需。至於官方宣佈的時間點，許先生坦承，「真的很突然，雖然對政府決策不清楚，不過，肯定對台灣旅遊業有衝擊，自由行會損失一半的人潮。」

▲海峽兩岸旅遊交流協會公告。（圖／讀者提供）