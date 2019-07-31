上海現場／出入境辦證人潮爆滿　來台簽註機台「全面準時更新」

記者陳政錄／上海報導

大陸文化旅遊部今（31）日下午發出公告，「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。 」《ETtoday新聞雲》記者走訪上海徐匯區的出入境辦證窗口，從下午起就湧現大量人潮，晚上人工業務下班後，自助機台仍有大量民眾排隊，就是為了趕在最後幾個小時，完成入台簽註。

▲上海市徐家匯公安分局出入境接待中心辦證人潮。（圖／記者陳政錄攝）

目前大陸民眾來台，首先得申請「大陸居民往來台灣通行證」，按各地方效率不等，需時10個以內的工作天，接著在來台前申請於通行證上，申辦簽註團客所需的「L簽」，或是個人遊，也就是自由行來台必備的「G簽」等陸方證明後，方能再由旅行社等代辦機構，申請台灣方面的「入台證」。

而這次陸方取消的，就是自由行「G簽」的發放。按原先規定，大陸包括北京、上海、廈門、天津、重慶、南京、廣州、杭州、成都、濟南等47個城市戶籍居民，可申請自由行來台簽註，並在今年4月1日進一步開放，相關簽註民眾不必回原先戶籍地辦理，也就是說在上海工作的北京戶口，可以直接在上海辦理來台簽註。





▲上海市出入境管理局貼出公告。（圖／讀者提供）

但面對今天陸方臨時喊卡「G簽」發放，下午包括位於上海浦東新區的出入境管理局、以及徐匯區的公安分局出入境接待中心等地，均湧入大批民眾排隊，現場也貼出公告，明文表示明天就會停止辦理業務。

有禮拜天就要來台訪友的林先生說，上海除了到櫃檯人工辦理外，現在自動機台都很方便，現場就能完成簽註，「好在自己昨天提前來了，今天是陪朋友來（指前面）。」「但我估計他沒法去了」。

▲上海市徐家匯公安分局出入境接待中心擠滿排隊人潮。（圖／記者陳政錄攝）

按照現場排隊民眾說法，上海各地出入境管理局、辦證中心人工辦理窗口下班時間不等，在4點半到6點之間，各地自助機台也因出入口大門關閉，有不同的使用時間，但以南寧路上這家徐家匯公安分局出入境接待中心為例，機台一般會開到晚上12點，但今天工作人員說，只開到晚上9點，因為「系統要全面更新」。

有另一位張先生戶籍地在重慶，他和上海戶口妻子一同前來，卻發現妻子仍舊能辦理G簽，但自己卻已無法申辦了，他坦言自己去過台灣不少次，但還是有點失望，「估計過幾個月後又會好了吧。」

▼辦證人潮。（圖／記者陳政錄攝）