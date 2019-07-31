陸媒：陸客赴台意願早跌冰點　自由行暫停「只是順意而為」

▲大陸旅客在機場辦理登機。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸31日宣布8月起暫停陸客赴台自由行，引起兩岸觀光業者高度討論。數家陸媒也對此發表評論，《中國日報》指出，「台灣政客屢次鬧心，大陸居民赴台遊意願早已跌至冰點，暫停試點只是順意而為。」

▼中國日報發表評論。（圖／翻攝微博，下同。）

《中國日報》以「是誰害了台灣旅遊業」為題在微博發表評論，內容提到，文旅部暫停大陸居民赴台個人遊試點，原因說得很明白，鑑於當前兩岸關係。事實上，由於台灣政客屢次鬧心，大陸居民赴台遊意願早已跌至冰點，暫停試點只是順意而為，「台灣政客的一系列搞『台獨』的小動作，只會讓大陸遊客對台灣更加寒心，最終貨出不去、人進不來，吃虧的還是台灣經濟。」

《央視》在微博上的熱評「台灣島內選舉，兩岸民眾遭殃」則指出，2020逼近，台灣島內漸漸躁動起來，如此情況下，大陸居民赴台自由行風險加大。今天，海峽兩岸旅遊交流協會暫停赴台自由行試點，也許有此憂慮，「感嘆47城人，以後去寶島『隨便浪』的便利沒有了，哭…據說遊客量會少七八十萬，島內旅遊業者，你們還好嗎？」

此外，《中國日報》還在微博上發起「47城大陸居民赴台個人遊試點暫停，你還打算去台灣旅遊嗎？」投票，截至31日下午5點半共有7萬多人參加，其中「接受跟團遊，會去」選項有約7千票，得票率為10%；「更想自由行，暫時不會去」選項則有約6.8萬票，得票率90％。

▼接受跟團旅遊的只有10％。