穆斯林丈夫「說3次塔拉克」離婚秒生效　印度國會立法禁止惹議

▲穆斯林抗議印度國會立法禁止「三重塔拉克」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

印度國會30日通過法案，禁止穆斯林男性以「三重塔拉克（talaq）」的方式與妻子離婚，違法者將可能面臨最高3年有期徒刑。這項法律引起兩極化的評價，總理莫迪（Narendra Modi）認為這是一場「性別正義的勝利」，但是包括穆斯林女性在內的反對者表示，國家法律不該介入婚姻家庭。

據悉，在穆斯林的傳統之中，丈夫只要覆誦三次「塔拉克」就可立刻休妻，不論透過形式，包括書信、電話、簡訊、Whatsapp或Skype等等。近年來，許多女性質疑傳統，告上法庭。印度最高法院2017年宣布這個行為違憲，但是上議院以「不公平」為由阻撓進一步修法。

印度國會30日終於以99票贊成，84票反對的比例通過法案，明確禁止穆斯林男子執行「三重塔拉克」，引發輿論爭議。支持者認為，此舉保護了穆斯林女性的權益，反對者認為裁定太過嚴厲，可能受到濫用。

An archaic and medieval practice has finally been confined to the dustbin of history!



Parliament abolishes Triple Talaq and corrects a historical wrong done to Muslim women. This is a victory of gender justice and will further equality in society.



India rejoices today! — Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2019

莫迪在推特上表示，「中古世紀的傳統終於被丟進歷史的垃圾桶！國會廢除了三重塔拉克，糾正了歷史對於穆斯林女性的錯誤。」反對派的北方邦國會委員會總裁巴巴爾（Raj Babbar）卻認為，將民法轉變成刑法，是一個「歷史性的錯誤」。

This law is against Muslim women & marginalizes them even more. The law forces a woman to stay in a marriage with an imprisoned man who'd verbally & emotionally abused her. It puts the burden of proof on Muslim women & forces her into impoverishment — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) July 30, 2019

全印度穆斯林聯盟理事會的總裁奧瓦西（Asaduddin Owaisi）表示，這一條新法律更是對穆斯林認同的另一個打擊。

▲穆斯林女性也參加抗議。（圖／達志影像／美聯社）

許多穆斯林女性反對法案，認為離婚不應該入罪化。其他政黨也指出，自從印度人民黨（BJP）自2014年執政以來，就不斷宣揚印度國族主義，打擊伊斯蘭族群，既然「三重塔拉克」已經被宣布違憲，就不應該再另立法律，國家沒有權力管理家庭與婚姻事務。

印度司法部長普薩德（Ravi Shankar Prasad）回應，雖然「三重塔拉克」被宣布違憲，但在民間這種行為仍然沒有停止的跡象，「判決已經確定了，但是還沒有針對三重塔克拉採取任何行動，所以我們才要提出這條法律，如此一來才有威嚇作用。」

▲穆斯林抗議要求國會收回禁止「三重塔拉克」的法案。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，「三重塔拉克」在《可蘭經》及《伊斯蘭教法》當中都沒有被提及，卻已經在民間實行好幾十年。大多數伊斯蘭國家，包括埃及、巴基斯坦、阿拉伯聯合大公國、孟加拉都明令禁止，但是因為印度沒有適用於每一位公民的婚姻法律，所以此傳統繼續存在。

根據BBC報導，伊斯蘭學者指出，《可蘭經》中說明，離婚的過程至少必須耗時三個月，讓夫妻能夠有時間反省或重修舊好。