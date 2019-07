穆斯林丈夫「說3次塔拉克」離婚秒生效　印度國會立法禁止惹議

▲穆斯林抗議印度國會立法禁止「三重塔拉克」。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

印度國會30日通過法案,禁止穆斯林男性以「三重塔拉克(talaq)」的方式與妻子離婚,違法者將可能面臨最高3年有期徒刑。這項法律引起兩極化的評價,總理莫迪(Narendra Modi)認為這是一場「性別正義的勝利」,但是包括穆斯林女性在內的反對者表示,國家法律不該介入婚姻家庭。

據悉,在穆斯林的傳統之中,丈夫只要覆誦三次「塔拉克」就可立刻休妻,不論透過形式,包括書信、電話、簡訊、Whatsapp或Skype等等。近年來,許多女性質疑傳統,告上法庭。印度最高法院2017年宣布這個行為違憲,但是上議院以「不公平」為由阻撓進一步修法。

印度國會30日終於以99票贊成,84票反對的比例通過法案,明確禁止穆斯林男子執行「三重塔拉克」,引發輿論爭議。支持者認為,此舉保護了穆斯林女性的權益,反對者認為裁定太過嚴厲,可能受到濫用。

An archaic and medieval practice has finally been confined to the dustbin of history! Parliament abolishes Triple Talaq and corrects a historical wrong done to Muslim women. This is a victory of gender justice and will further equality in society. India rejoices today!

莫迪在推特上表示,「中古世紀的傳統終於被丟進歷史的垃圾桶!國會廢除了三重塔拉克,糾正了歷史對於穆斯林女性的錯誤。」反對派的北方邦國會委員會總裁巴巴爾(Raj Babbar)卻認為,將民法轉變成刑法,是一個「歷史性的錯誤」。

This law is against Muslim women & marginalizes them even more. The law forces a woman to stay in a marriage with an imprisoned man who'd verbally & emotionally abused her. It puts the burden of proof on Muslim women & forces her into impoverishment