濟州島航班起飛前「機尾冒煙」！南韓廉航緊急疏散122旅客

▲真航空一架客機2日中午起飛前，機艙內冒出不明煙霧。（示意圖／達志影像）



記者柯振中／綜合報導

南韓廉航真航空（Jin Air）一架由濟州島飛往浦項的客機，2日中午在起飛前機艙內突冒不明煙霧，機上包含乘客與機組人員共122人緊急疏散。航空公司事後說明，事件未引發火災，煙霧為飛機尾部輔助動力裝置過熱所致，已安排替代航班。

起飛前突冒不明煙霧

綜合韓媒與韓聯社報導，涉事航班為真航空LJ436，原定於當地時間中午12時25分自濟州國際機場起飛，前往浦項慶州機場。當時乘客正陸續登機，機艙內卻突然出現不明煙霧，現場瀰漫刺鼻氣味。

有乘客描述，飛機即將起飛前，機尾方向冒出白色煙霧，航空公司隨即以維修為由，要求乘客僅攜帶輕便行李並迅速下機。

122人緊急疏散

事件發生後，機上所有乘客與機組人員共122人立即依指示疏散，所幸過程中未傳出人員受傷。航空公司表示，現場未發生火災，也未出動航空消防單位。真航空隨後對飛機進行檢查，並同步啟動應變措施，確保乘客安全。

確認APU故障

真航空說明，經初步檢查確認，煙霧是由安裝在飛機尾部的輔助動力裝置（APU）內部故障，導致過熱而產生，並非機艙起火或引擎問題。航空公司強調，相關異常已獲控制，並將針對設備狀況進一步檢修，以確保飛航安全。