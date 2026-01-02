寒流來襲氣溫驟降　基隆消防籲留意用火用電安全

▲低溫特報持續發布，基隆消防局示警取暖安全不可輕忽。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中央氣象署持續發布低溫特報，未來幾天氣溫明顯下降，部分時段甚至可能低於攝氏10度。基隆市消防局提醒市民朋友，在低溫來臨期間，除注意保暖外，也要特別留意用火、用電及居家通風安全。

消防局表示，低溫期間應注意「低溫保健八要領」，包括「注意保暖、做好暖身、避免大吃大喝及情緒起伏太大、避免飯後或喝酒後立即泡澡、避開高風險時段運動、妥善控制病情並規律服藥、外出隨身攜帶病歷卡與緊急用藥、有症狀立即就醫」等要領。

因應氣溫下降，民眾常使用電暖爐等發熱電器取暖，使用時應注意與窗簾、衣物、沙發等可燃物品保持至少1公尺以上的安全距離，避免熱源接觸可燃物導致起火，甚至引發火災。

此外，使用除濕機時，須留意是否為經濟部標準檢驗局所公告的瑕疵除濕機型號。如符合該廠牌、型號及產製期間，請立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線，辦理檢修及更換控制機板。平時使用除濕機時，切勿將衣物吊掛於除濕機上方、勿放置於衣櫃等密閉空間使用、不可長時間連續使用，並避免與其他高功率電器共用延長線。

消防局說，若在家中出現頭痛、噁心、想吐或意識不清等症狀，可能是一氧化碳中毒徵兆。此時請立即停止使用熱水器、打開窗戶通風，並撥打119求助。

消防局長游家懿呼籲，低溫期間請市民朋友多加留意自身健康狀況，並養成良好居家用火用電習慣。消防局及各分隊將持續加強宣導防火及一氧化碳中毒防範觀念，共同守護市民生命與居家安全。