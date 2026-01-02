快訊／新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

記者陸運陞、董美琪／新北報導

新北市板橋區文化路一段今（2）日晚間發生一起驚險事件。一名女子在行駛中的轎車內與男友發生激烈口角，隨後情緒失控跳車。由於女子行為異常且未著衣物，引發路過民眾驚慌報案。海山分局獲報後立即調派大批警力到場，及時控制現場並將女子送醫。

▲板橋文化路驚傳裸女跳車。（圖／記者陸運陞翻攝）



爭執引發極端行為 警方到場緊急處置

據了解，海山分局江翠派出所於18時26分接獲民眾通報，指稱一名女子從行駛中的自小客車內奔出，且身上未穿著衣物，情況極為緊急。當時正在文化路與陽明街口執行交管職務的員警接獲通報後，第一時間衝往現場處置。

初步調查顯示，車內駕駛為陳姓男子，載著女友鄭姓女子行經該路段。兩人於車內因細故發生強烈爭執，鄭女因情緒過度激動，竟在行駛中脫去衣物並跳出車外。

▲新埔捷運站突發事故，裸女衝出車外，警方緊急到場。（圖／網友tsengmeiwen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



警方調查後發現，事件主角鄭女（74年次）當時與男友陳男（76年次）同車，雙方為情侶關係。警方表示，爭執起因於鄭女提及與前夫所生的小孩罹病以及雙方金錢觀念不同，認為陳男未適度關心，情緒一度失控，脫衣欲跳車。

據了解，雙方均從事服務業。事件發生後，衛生單位評估鄭女認為有強制送醫的必要，隨即由救護車送往亞東醫院診治。目前鄭女身上並無明顯外傷，也未提出告訴，警方將依家庭暴力防治法，進行職權通報處理。

強制送醫確保安全 啟動家暴防治機制

經警方現場檢查，駕駛陳男情緒穩定，現場對其進行酒測及毒品檢驗，確認無酒駕或毒駕情事，車內亦無違禁物品。目前警方為保護雙方權益，已依《家庭暴力防治法》規定，完成職權通報程序，交由社會局及相關單位後續追蹤。