他運毒到金門還衝撞警車　一審判9年6月、另案妨害公務1年

▲楊姓男子運毒到金門還衝撞警車，一審判決出爐。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

金門去年3月發生一起運毒還衝撞警車拒捕事件。楊姓男子涉嫌與同夥自台灣運毒至金門，並另有販毒行為，一審判處有期徒刑9年6月；警方拘提時，楊男駕車衝撞警車，另案妨害公務判刑1年，後續可依法合併定刑。

根據金門地方法院去年12月24日判決指出，楊男與同夥共謀運送毒品，其同夥先於台灣購得毒品後，於去年3月19日攜帶淨重約0.36公克第一級毒品海洛因及約52公克第二級毒品甲基安非他命，從松山機場搭機前往金門。楊男原本負責接應，但同夥一抵達金門機場即遭警方查獲，楊男久候未見人影，隨即駕車離去。

警方持續追查後，金城分局員警於114年3月20日在文化局停車場，持拘票對楊男執行拘提。不料楊男拒捕，駕車朝警員公務車衝撞，警方先對空鳴槍示警，隨後射擊車輛後輪輪胎，才成功將人制伏帶回。

法院審酌楊男於偵查及審理過程中均坦承犯行，且海洛因運輸數量不高，針對其販毒及運毒行為，判處應執行有期徒刑9年6月，全案仍可上訴。另就其衝撞警車行為，金門地院已於114年11月12日依妨害公務罪判處有期徒刑1年。

金門地檢署主任檢察官葉子誠表示，兩案若均判決確定，符合刑法規定者，可依法聲請合併定應執行刑，刑期將介於9年6月至10年6月之間。