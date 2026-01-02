一堆人都犯！手機放包包充電「恐起火」　5大行為超NG

▲行動電源意外頻傳。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

日本行動電源使用意外頻傳，消費者廳特地發文提醒安全注意事項，並且列出5大常見的危險行為，其中「放在包包內充電」更是許多人都容易忽略的大地雷。

消費者廳統計顯示，2021年4月至2025年9月期間，該國登記至少700起行動電源事故，常見5大危險行為包括：

1、將手機接上行動電源，放在包包內充電時，突然起火。

2、將行動電源放在高溫車上，結果導致起火。

3、使用他牌充電器或線材充電，結果導致起火。

4、充電1小時後，機體發出異音並膨脹。

5、使用行動電源時，機體異常發熱並冒煙，導致周圍寢具被燒焦。

行動電源遭受撞擊或高壓時，內部結構容易受損引發危險，此外環境高溫也是大忌，也是絕對要避免在烈日下的汽車內或密閉包包等環境使用。建議充電時遠離易燃物，並且盡量在清醒而非睡眠時間充電。

消費者廳提醒，購買時應確認日本特定電器用品驗證PSE安全標章，並定期查詢官方召回資訊，搭乘大眾運輸工具時也要遵守規定，才能避免意外發生。若發現設備異常發燙或膨脹，應立即停止使用。

值得注意的是，行動電源絕不可當成一般垃圾丟棄，處理不當經常造成垃圾車或處理廠火災。正確做法是送至販賣店家或政府回收點，丟棄前務必將電力用盡。

