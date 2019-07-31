36歲男想入監當街搶劫…心酸曝真相：想讓老婆離開　妻淚崩要「癡心守護」　

▲36歲男子為了想入監當街搶劫。（圖／翻攝自《杭州日報》）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市近日發生一起令人傻眼的劫案，一名年輕男子大白天直接在街上搶金項鍊，還等著員警來逮捕，稱只是為了「讓老婆離開自己」。原來，他一直以「富豪」的身份偽裝面對老婆，現在實在走投無路了，只好出此下策，但得知整件事情後，老婆依然癡心表示，會帶著孩子等他出來。

據《杭州日報》報導，杭州餘杭東湖派出所25日早上9點左右接到吳姓女士報案，「我帶孫子在紅豐社區門口散步時，被一個騎電動單車的男人把脖子上的金項鍊扯斷搶走了！」警方獲報，追查近10個小時的監視器畫面追蹤，26日凌晨0點左右逮捕36歲杜姓男子。

▲36歲男子犯下劫案。（圖／翻攝自《杭州日報》）

杜男向警方大吐苦水，2011年開了一家投資公司，起初賺了不少錢，沒想到2年後被朋友騙了700萬元人民幣（約新台幣3161萬元），一下子從公司老闆成了身無分文的窮小子，「前妻因為這事，也離我而去。」

對於自己被騙的經過，他不願多說，只說自己當時「太傻太天真」， 沒想到就在人生處於低谷的時候，遇到了現任妻子， 因為擔心對方嫌棄自己，只好把自己偽裝成了一個落難的「富二代」。

當時，杜男告訴女方，他家裡很有錢，但因為感情問題和爸媽鬧翻了，所以現在暫時有點窮，就這樣裝了4年，期間都沒有出去工作過，幾乎都是靠著辦卡「拆東牆補西牆」。

▲他稱，想讓老婆離開自己。（圖／翻攝自《杭州日報》）

杜男說， 「這些年來為了維持在老婆面前的形象，只能一次接一次地撒謊。 」如今，他的孩子已經快2歲了，卡債越來越多，壓力也越來越大，走投無路之下，便想到了通過搶劫讓警察抓住自己，讓老婆離開，「這樣她就知道我是個什麼樣的人了。」

報導透露，杜男被逮時，已經將搶到的金項鍊賣掉折現7000多元人民幣（約新台幣3萬元），還把4000元（約新台幣1.8萬元）給了老婆。目前，他因搶劫罪被警方刑事拘留。