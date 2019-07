病危急需腎臟移植　貧父母拒捐出：「她只是個女孩」

▲庫瑪里(Kanchan Kumari)的父母以「只是女孩」、「沒錢」為由,拒絕捐腎臟給女兒,此為手術示意圖。(圖/pixabay)

實習記者范芷菱/綜合報導

16歲的印度少女庫瑪里(Kanchan Kumari)2個月前突然罹患了急性腎衰竭,需要進行腎臟移植手術,她的父母以「只是一個女孩」為由,拒絕捐出腎臟。事情曝光後,許多網友紛紛找上撰寫報導的記者,希望能夠提供一些金錢上的援助。

據印度《政治家報》報導,出自斯赫伊克普拉(Sheikhpura)一個貧困家庭的庫瑪里於幾個月前考上一所優秀的高中,然而這份喜悅並沒有維持多久,幾周後她忽然感覺腹部和背部劇烈疼痛,隨即被診斷出急性腎臟衰竭,並且要盡快接受移植手術。

Good folks in India, please help Kanchan Kumari, a resident of Shiekhupura, Bihar, who needs a kidney transplant immediately. She has been refused a kidney donation by her parents because she is a girl. Please don't let her die.

https://t.co/ipvVyYdnQj