打造友善育兒職場！新北推企業托育補助　即日起開放申請

▲新北推企業托育補助最高500萬，2026年第1梯次即日起受理。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

想打造更友善、更貼心的育兒職場嗎？新北市挺你、一起來升級！新北市勞工局每年都和勞動部攜手推出企業托育補助，只要企業新設托兒設施，就有機會拿到最高500萬元補助。2026年第1梯次補助自即日起到2月28日期間受理，歡迎新北轄內的企業與職業工會踴躍提出申請，千萬別錯過！

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市的補助制度透明、清楚又好懂。除了新建托兒設施可領高額補助外，還有加碼全國首創的「教保托育人員人事費用」與「專業諮詢服務費用」，幫助企業在設置初期順利取得立案許可；若托兒設施已在運作，每年可以申請更新改善補助最高50萬元；雇主若提供托兒津貼或居家式托育服務，每年可申請最高60萬元的補助；另外，若設置哺集乳室也能申請最高2萬元。新北期盼與雇主共創幸福企業，減輕員工育兒負擔，留住好人才。

勞工局也提醒，若企業不符合新北市補助資格，仍會協助轉送至勞動部申請。可至「勞動部企業托兒與哺乳室資訊網」線上填寫。相關資訊也可上「新北勞動雲」查詢。如有申請需求或疑問，歡迎來電洽詢：02-2960-3456分機6350李小姐。