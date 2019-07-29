韓媒：南韓將派「清海部隊」協美　防衛油輪航經荷莫茲海峽

▲南韓海軍舉行閱兵儀式。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

南韓媒體Maekyung於29日報導，首爾當局將派遣「清海部隊（Cheonghae unit）」前往中東，加入美國領導的海軍勢力，一起防衛油輪安全渡過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。根據了解，艦隊陣容包括驅逐艦、山貓反潛直升機等等。但是，南韓政府目前尚未對此做出回應。

一名不願具名的南韓高級官員表示，政府已經決定派出清海部隊，加入美方領導的海上勢力。南韓國防部先前曾透露，當局正在尋求保護國內船隻安全通過海峽的方法，但還沒做出任何決議，發言人29日也在例行簡報會上說道，「很明顯地，我們必須保護國內通過荷莫茲海峽的船對嗎？所以我們正在考慮各種可能性。」

根據南韓2018年《國防白皮書》，清海部隊共有302名成員，編制內有一艘4500噸的驅逐艦、一架山貓反潛直升機與三艘快艇，自從2009年起就駐紮在葉門及索馬利亞附近的亞丁灣（The Gulf of Aden），和非洲各國、歐盟與美國結盟對抗海盜勢力。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周表示，華盛頓當局已經邀請南韓、日本、法國、德國、澳洲和其他盟國一起加入海軍聯盟。國家安全顧問波頓（John Bolton）上周出訪首爾，和南韓國防部長在內的高級官員討論國事。對此，南韓國防部發言人說，會議之中並沒有做出任何官方決議。

CNA指出，伊朗近幾個月以來在荷莫茲海峽沿岸不斷攻擊油輪，與英、美等西方國家的關係越來越緊張，促使華盛頓當局決定召集盟國加入組織，一起策畫海軍安全任務。