謝采吟跨年學羊叫爆紅！兒感性發聲：媽媽圓了年輕時的夢

▲羊咩咩歌手謝采吟在網路上爆紅，兒子感性回應，媽媽終於圓夢。（圖／翻攝YouTube／東港好鎮）



記者柯振中／綜合報導

為迎接跨年，全台各地舉辦晚會活動，其中屏東東港跨年舞台意外成為話題焦點。58歲台語歌手謝采吟在登台演唱自創曲《羊咩咩》時，因模仿羊叫聲的橋段引發熱烈討論，相關片段在社群平台迅速瘋傳，掀起「東港阿咩」熱潮。對此，謝的兒子也感性發聲，看見媽媽如願圓夢，真的相當感動。

跨年舞台爆紅

屏東縣東港鎮於去年12月31日舉辦歲末聯歡晚會，謝采吟受邀演出，演唱她親自作詞的歌曲《羊咩咩》。歌曲中一段長音「咩」的歌詞，謝采吟直接模仿羊叫聲呈現，畫面充滿記憶點，意外成為晚會最大亮點。

該段表演隨後在Threads等社群平台被大量轉傳，不少網友留言表示，「一般歌手會用伴唱帶，她卻自己叫」、「唱得很穩，難度不低」、「明年是羊年，提前暖身」、「因為羊咩咩特地來看」，也有人期待未來能再看到她登台演出。隨著討論升溫，謝采吟也被封為「羊咩咩歌后」，成為今年跨年晚會中最具話題性的表演之一。

創作背後故事

謝采吟受訪時透露，《羊咩咩》歌詞中提到的動物，皆來自過往家中飼養的經驗，包括羊、鴨與牛。至於學羊叫的橋段，則是兒子靈光一閃提出的建議，沒想到舞台效果超出預期。

兒子也代為分享，母親從小就熱愛歌唱，學羊叫其實早在孩提時期就常逗樂家人，這次將「特殊技能」融入創作，成為歌曲亮點。

圓夢引發共鳴

謝采吟曾參加《超級紅人榜》，雖未闖關成功，仍未放棄歌唱夢想，去年終於獨立製作並發行個人作品。兒子表示，歌曲剛推出時，親友多半聽到落淚，感受到她多年堅持的重量，如今媽媽終於圓了年輕時的夢想，讓他深受感動。

對於突如其來的爆紅，謝采吟本人仍感到相當震驚，平時並不熟悉社群操作，特別請兒子轉達感謝之意，謝謝年輕世代對她音樂與表演的喜愛。