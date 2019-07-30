英鎊跌破28月來新低！　英媒：強生政府「脫歐立場強硬」惹禍

▲英鎊。（圖／取自免費圖庫CC0）

記者吳美依／綜合報導

英鎊跌至28個月以來的新低點，兌美元匯率下跌1.3％，來到1.2216美元左右，兌歐元匯率也貶至大約1.0965歐元。英國媒體紛紛指出，由於強生（Boris Johnson）政府脫歐立場強硬，卻又不透露更多詳細資訊，讓業界和交易商無所適從，所以才會造成英鎊持續貶值。

根據了解，全球主要貨幣自從5月以來下跌6％至9％，但是英鎊已經跌破2017年3月《里斯本條約》生效以來的最低點。荷蘭國際集團（ING）的貨幣策略分析師卡帕達（Petr Krpata）表示，「自從上個周末，英國新政府的立場變得清晰以後，英鎊就持續下跌。」他也提到，如果大選提前，貶值的情況可能持續，因為市場意識到無協議脫歐的可能性升高。

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

BBC報導，英國許多商業倡議團體對於英鎊暴跌感到憤怒，指政府向業界透露太少訊息，無從做好相關準備。英國董事學會（Institute of Directors）的臨時總幹事摩根（Edwin Morgan）說，「許多小規模企業根本沒有時間和金錢，為政府以前沒做、現在也還沒有實踐的政策做準備。」英國工業聯合會（Confederation of British Industry）也表示，英國無法面對毫無秩序地脫歐。

綜合外媒報導，強生堅稱，希望能和歐盟領導人接觸，預期將能夠討論出全新協議，過去的協商勢必退場。但是，歐盟表示，「重新協議」不會列入選項之一。

▲英國外交大臣拉布（Dominic Raab） 。（圖／達志影像／美聯社）

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）於29日表示，如果英國在無協議脫歐以後，再與歐盟進行談判，將更有可能在優勢的位置，達成更有利的協商。主導脫歐協議的幕僚戈夫（Michael Gove）也說，「我們必須假設，10月31日很有可能無協議脫歐。」強生的副發言人明確指出，除非歐盟願意擬定一個不包含資助愛爾蘭的全新協議，否則首相將不會和歐盟領導人會晤。