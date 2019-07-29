俄國反對派領袖獄中「嚴重過敏」急診　醫：接觸不明化學物質

▲俄羅斯反對黨領袖納瓦尼（Alexei Navalny）（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯著名反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）於28日因臉部嚴重腫脹、皮膚泛紅等症狀，從監獄中被緊急送醫。他的醫師瓦希里耶娃（Anastasia Vasilieva）探視之後表示，這很明顯是因為「接觸到不明化學物質」引起的反應。據悉，莫斯科當局和醫院至今尚未對此回應，但納瓦尼已經在警方保護之下獲得「必要醫療協助」。

納瓦尼上周因召集未獲政府授權的遊行而遭到逮捕，被判入獄服刑30天，卻在監禁期間身體不適緊急送醫。瓦希里耶娃和同事前往探病，一度被阻撓，幸好後來終於見到納瓦尼，還順便做了初步檢查。她認為，這些症狀並不是過敏，「我們無法排除有『第三人』誘發有毒物質，並對皮膚造成傷害。」

納瓦尼的發言人雅瑪西（Kira Yarmysh）於28日上午透露，在這一次事件以前，納瓦尼從來沒有過敏。助理沃爾科夫（Leonid Volkov）則表示，他上個月被關在同一間牢房，由於監獄中衛生條件非常差勁，所以也出了皮疹，納瓦尼健康出了狀況，不能武斷地被視為「陰謀」。

▲納瓦尼和妻子上周一起參加抗議活動。（圖／路透）

綜合外媒報導，俄羅斯選舉委員會拒絕讓獨立候選人登記參加9月的地方選舉，引起民眾不滿，上周超過2萬人走上街頭抗議，27日再度遊行示威。莫斯科當局因此宣布遊行違法，逮捕納瓦尼在內的1300多名示威者，大多數人不久後就無罪獲釋，但是也有超過150人即將面臨審判，許多反對派政治人物至今仍在監獄中，被指控「妨礙選舉委員會工作」。

▲涅姆佐夫（Boris Nemtsov）於2015年遭到暗殺。（圖／翻攝自涅姆佐夫臉書）

示威者預告，8月3日將會再次走上街頭，對政府施壓。《衛報》指出，雖然沒有任何跡象顯示納瓦尼的妻子將會面臨危險，可是輿論已經提高警覺，因為另一名普丁政敵涅姆佐夫（Boris Nemtsov）於2015年在克里姆林宮外遭到暗殺，身中4槍死亡。

納瓦尼2011年領導俄羅斯最大規模的反對普丁抗議，此後以「基層、反貪腐」的形象聲名大噪，時常寫部落格批評當局，多次因召集未經政府授權的遊行遭到逮捕，2017年曾經二度在示威過程中被防腐染料潑到，其中一隻眼睛被灼傷以後暫時失明。他目前參加進步黨，2018年時因被裁定詐欺罪而無法參與總統大選。