川普簽署生效！911受害者賠償基金延期　補助至2090年

▲川普簽署法案，讓911受害者賠償基金延期至2090年（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普29日簽署法案，將911受害者賠償基金的期限從2020年延到2090年，確保受害者與第一線救援人員持續獲得醫療照護補助。川普在白宮玫瑰園的典禮上表示，這些警消人員都是美國的英雄，延長補助期限更是「神聖責任」的一部分，「他們的精神鼓舞了全體人類。」

▲川普在白宮玫瑰園典禮上演講，感謝救援人員的付出。（圖／達志影像／美聯社）

川普說，「今天，我們作為一個國家團結起來，支持911事件中的英雄們，照顧他們的家庭，重新宣誓我們『永不遺忘』的誓言。」他稱讚救援人員的博愛與忠誠，「他們是真正的美國戰士，用情感的力量面對恐懼。」

▲美國紐約州退休員警阿爾瓦雷斯（Luis Alvarez）死於癌症，享年53歲。（圖／路透）

現場還有超過200位受害者出席典禮，包括前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）與已故紐約警察局炸彈小組警官阿爾瓦雷茲（Luis Alvarez）的家屬。據悉，阿爾瓦雷茲參與世貿大樓的救援行動，在粉塵與煙霧瀰漫的廢墟中工作3個月後罹癌，他曾到國會作證，支持延長基金期限，今年6月時不幸因病去世。

綜合外媒報導，911受害者賠償基金會的行政單位2月宣布，由於資源縮減以及索賠需求激增，必須大幅縮減賠償金額。消息一出，知名主持人史都華（Jon Stewart）大力倡議補助延期，但是他6月前往眾議院聽證會時，發現出席議員寥寥可數，「今天我坐在這裡，忍不住想著，這個房間象徵911救援人員獲得醫療照護和補償的過程，這是個多麼不可思議的譬喻。」

▲眾院通過911賠償法案。（圖／達志影像／美聯社）

此事引起社會關注後，國會7月12日就以402票同意、12票反對的壓倒性票數通過延期法案，並保證過去曾遭刪減補助的受害者得到該有的補償。根據美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office）的估算，基金延期以後，未來10年將會耗費大約100億美元的資金。