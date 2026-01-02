　
地方 地方焦點

新北盤點遊蕩犬與工廠犬　3合1政策落實成果亮眼

▲新北盤點遊蕩犬與工廠犬。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市動保處遊蕩犬清查。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為掌握新北市遊蕩犬現況及工廠飼養犬隻管理情形，新北市動保處自今年2月起啟動「2025年新北市遊蕩犬熱區及工廠飼養犬隻數量調查」，並於6月30日完成。調查分為兩大部分：一是針對林口、淡水、新店、汐止及泰山等五個「人犬衝突熱區」，進行遊蕩犬數量盤點及里長民意訪查；二是針對三重、中和、新莊及樹林等工廠密集區域，執行工廠飼養犬的「三合一」（寵物登記、絕育、狂犬病疫苗接種）覆蓋率調查。

動保處表示，調查結果顯示，在五個遊蕩犬熱區的195個里中，約73%的里長對犬貓飼養相關法規有基本認識，68%知曉遊蕩犬TNVR（捕捉、絕育、疫苗、回置）政策。而在四大工廠密集區約1萬1,000間工廠中，共盤點出469隻工廠犬，其「三合一」覆蓋率均高達95%以上，顯示政策宣導與執行成效良好。

▲新北盤點遊蕩犬與工廠犬。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市動保處工廠犬調查。

為精進遊蕩犬管理，動保處已於2024年在瑞芳、平溪、雙溪及貢寮四區進行類似調查；今年則選定五個行政區，透過里長問卷蒐集民眾對犬隻管理政策的意見，並盤點當地遊蕩犬數量與絕育比例。調查發現部分地區仍需加強遊蕩犬管理，未來將持續結合民間與地方力量，與相信動物協會合作協助絕育，並與各里里長共同辦理社區絕育活動，以多元合作提升管理效能。

動保處指出，工廠犬管理亦是本次重點。許多工廠為安全防護飼養犬隻，但若管理不當可能衍生遊蕩犬問題。動保處透過此次調查，全面掌握工廠犬的「三合一」執行狀況，結果顯示覆蓋率極高，未來可據此重新配置資源，提升整體政策執行力。

動保處長楊淑方表示，此調查有助了解區域遊蕩犬情況，研擬更適切的絕育計畫與管理措施，從源頭減少流浪犬產生。她同時呼籲飼主務必落實「三合一」，若未辦理寵物登記可罰3,000元至1萬5,000元；未絕育可罰5萬至25萬元；未施打狂犬病疫苗可罰3萬至15萬元。新北市動保處將持續完善犬隻管理機制，確保動物福利與市民安全。

▲新北盤點遊蕩犬與工廠犬。（圖／新北市動保處提供）

▲三合一調查。

▲新北盤點遊蕩犬與工廠犬。（圖／新北市動保處提供）

▲協助犬貓絕育。

新北市發布低溫特報！多處10度以下　候友宜籲做好防寒措施

中央氣象署今（2日）發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，新北市今起至3日多處地區晚間有10 度以下氣溫發生的機率。新北市政府已立即啟動防寒關懷機制，侯友宜提醒市民注意低溫對健康及安全的影響，並提到，因受東北季風影響，新北市沿海地區易有長浪發生，海邊活動具高度風險，特別叮嚀市民非必要避免前往海邊從事觀浪、釣魚等活動，以免發生憾事。

新北推犬貓絕育補助　最高每隻補助2000元

新北推犬貓絕育補助　最高每隻補助2000元

新北好茶日本鍍金　世界綠茶大賽獲獎數全國之冠

新北好茶日本鍍金　世界綠茶大賽獲獎數全國之冠

新北推寵物友善旅遊　人氣路線一次看

新北推寵物友善旅遊　人氣路線一次看

