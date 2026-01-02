酒吧40死逾百傷！瑞士燒燙傷中心不堪負荷　傷患轉送國外

▲瑞士酒吧大火，造成約40人死亡、115人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞士星座酒吧（Le Constellation）跨年派對發生重大火災，當局統計約40人死亡、115人受傷，且多數傷勢嚴重。根據日內瓦大學醫院急診部主任說法，約有50人嚴重燒燙傷，遠遠超過蘇黎世、洛桑燒燙傷中心、首都伯恩國家災難應變中心的收治能力，當局正與歐盟協調中，尋找鄰國能接收部分傷者的醫療機構。

傷患轉送國外

紐約時報、BBC等報導，根據日內瓦大學醫院急診部主任拉里博（Robert Larribau）的說法，瑞士政府正與歐盟進行協商，安排傷患轉送至鄰國接受治療，預計1日或2日開始把病患轉送至德國、義大利、法國的醫療機構。

在火災發生後，距離現場最近、位在錫永（Sion）的醫院因湧入大量患者不堪負荷，收治約60人。另有22人被送往洛桑大學醫院（Lausanne University Hospital），年齡主要介於16至26歲。

▲瑞士全國哀悼5天，民眾點蠟燭獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）

蘇黎世大學醫院接收16名患者，在首都伯恩（Bern）的醫院則收治8人，日內瓦大學醫院收治4名年齡介於15至25歲的傷患，其中2人情況危急，正在加護病房接受治療，急需轉院進行專業燒傷治療。拉里博指出，另有3名民眾因爆炸造成骨折等非燒傷外傷，自行前往日內瓦其他醫院就醫。

另據CNN，目前法國、義大利、澳洲政府均已確認有公民在這場火災中受傷，法國9人、澳洲1人、義大利15人；但根據義大利外交部的說法，另有16名義大利公民失蹤，法國外交部也稱有8名法國公民失蹤，不排除有法國人罹難。

法國衛生部長Stéphanie Rist表示，目前已騰出19張醫院床位，可專門收治嚴重燒燙傷患者。

▼瑞士酒吧火災有外籍人士受傷，義大利、法國公民多人失蹤。（圖／路透）