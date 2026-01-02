　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

酒吧40死逾百傷！瑞士燒燙傷中心不堪負荷　傷患轉送國外

▲▼ 瑞士酒吧爆炸起火。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士酒吧大火，造成約40人死亡、115人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞士星座酒吧（Le Constellation）跨年派對發生重大火災，當局統計約40人死亡、115人受傷，且多數傷勢嚴重。根據日內瓦大學醫院急診部主任說法，約有50人嚴重燒燙傷，遠遠超過蘇黎世、洛桑燒燙傷中心、首都伯恩國家災難應變中心的收治能力，當局正與歐盟協調中，尋找鄰國能接收部分傷者的醫療機構。

傷患轉送國外

紐約時報、BBC等報導，根據日內瓦大學醫院急診部主任拉里博（Robert Larribau）的說法，瑞士政府正與歐盟進行協商，安排傷患轉送至鄰國接受治療，預計1日或2日開始把病患轉送至德國、義大利、法國的醫療機構。

在火災發生後，距離現場最近、位在錫永（Sion）的醫院因湧入大量患者不堪負荷，收治約60人。另有22人被送往洛桑大學醫院（Lausanne University Hospital），年齡主要介於16至26歲。

▲瑞士全國哀悼5天，民眾點蠟燭獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）

蘇黎世大學醫院接收16名患者，在首都伯恩（Bern）的醫院則收治8人，日內瓦大學醫院收治4名年齡介於15至25歲的傷患，其中2人情況危急，正在加護病房接受治療，急需轉院進行專業燒傷治療。拉里博指出，另有3名民眾因爆炸造成骨折等非燒傷外傷，自行前往日內瓦其他醫院就醫。

另據CNN，目前法國、義大利、澳洲政府均已確認有公民在這場火災中受傷，法國9人、澳洲1人、義大利15人；但根據義大利外交部的說法，另有16名義大利公民失蹤，法國外交部也稱有8名法國公民失蹤，不排除有法國人罹難。

法國衛生部長Stéphanie Rist表示，目前已騰出19張醫院床位，可專門收治嚴重燒燙傷患者。

▼瑞士酒吧火災有外籍人士受傷，義大利、法國公民多人失蹤。（圖／路透）

▲▼ 瑞士酒吧1日凌晨火災數十死逾百傷，全國哀悼5天。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

快訊／川普證實美軍俘虜委內瑞拉總統　南韓李在明準備撤僑計畫

日本知名香鬆「永谷園」宣布回收6360包！　警告：誤食恐過敏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

快訊／川普證實美軍俘虜委內瑞拉總統　南韓李在明準備撤僑計畫

日本知名香鬆「永谷園」宣布回收6360包！　警告：誤食恐過敏

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

持修突然被老闆阿妹點名　I人緊張：沒說有這個...

國際熱門新聞

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

即／川普出手！　委內瑞拉宣布緊急狀態

瑞士酒吧天花板起火沒人跑！還在熱舞狂歡

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」

計程車活春宮！泰司機怒曝「肉體交疊」照

美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

酷航爆內賊！31歲空少「偷機上現金97萬」

美襲委　半夜「披薩飆單」竟是軍事信號

瑞士酒吧首位罹難者確認　16歲高球新星殞命

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

即／委內瑞拉首都深夜「連傳爆炸巨響」

更多熱門

相關新聞

瑞士酒吧主打噴火香檳　直燒天花板瞬間曝

瑞士酒吧主打噴火香檳　直燒天花板瞬間曝

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）跨年夜發生致命火災，造成至少40人死亡、115人受傷。由倖存者在案發時拍下的照片也在網路上曝光，其中一張精準捕捉到仙女棒火花直接竄向天花板泡棉的瞬間。諷刺的是，該夜店先前的宣傳影片，竟然就是主打這種「噴火香檳」服務。

踩著別人逃命　瑞士酒吧目擊者：多人倒地

踩著別人逃命　瑞士酒吧目擊者：多人倒地

跨年煙火2死　荷蘭百年大教堂被燒毀

跨年煙火2死　荷蘭百年大教堂被燒毀

瑞士酒吧惡火　「從頭到腳燃燒」

瑞士酒吧惡火　「從頭到腳燃燒」

夫妻吵架女子竟燒棉被　整棟鄰居驚魂

夫妻吵架女子竟燒棉被　整棟鄰居驚魂

關鍵字：

瑞士火災酒吧跨年派對

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面