首爾鐘閣站計程車追撞多車「衝撞人群」　1死9傷、含4外國人

記者董美琪／綜合報導

首爾市鐘路區鐘閣站前2日晚間發生嚴重交通事故，一輛計程車在路口接連撞上多輛車輛後，失控衝向人行橫道，造成正在等候號誌的行人遭波及，事故共釀成1人死亡、9人至10人受傷，其中包含多名外國籍人士。

根據警方與消防部門說法，事故發生於當地時間傍晚6時5分左右，肇事計程車先從後方追撞一輛正在等紅燈的轎車，隨後撞上交通號誌燈桿，在巨大衝擊力推擠下，又與另一輛轎車發生二次碰撞，最終波及斑馬線前的行人。

傷者中，一名40多歲南韓籍女性當場失去生命跡象，經現場施以心肺復甦術後送醫，仍不幸宣告不治。另有多名行人與車內人員受傷，其中4人為外國籍，包括印度與印尼籍人士，部分傷者因骨盆、膝蓋等部位受傷送醫治療，其餘則未送醫。

▲首爾計程車失控衝撞，40多歲女性不治。（示意圖／CFP）



事故發生後，肇事計程車一度起火，但火勢很快被撲滅。警方指出，駕駛為70多歲男性，初步確認並未酒駕，是否涉及操作失誤或其他因素，仍有待進一步釐清。

警方與消防單位共出動50餘名人員及多輛裝備進行救援與現場處置，事故現場一度全面管制，導致鐘路一帶交通嚴重回堵。目前相關單位已著手調閱監視器畫面，持續調查確切事故原因。