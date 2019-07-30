狠母殺3子女後上吊亡　警方一查發現「關鍵證據」…立刻將丈夫列嫌疑人

▲印度一名3寶媽在家中殺死自己的小孩，隨後陳屍在隔壁房間。（圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

印度馬哈拉什特拉邦的博薩里（Bhosari）日前發生一起家庭悲劇，一名3寶媽在家中將2名女兒、1名兒子吊死在臥室內，自己也在隔壁房間上吊自殺。警方原先懷疑是經濟因素而發生悲劇，但調查後卻發現，2名被殺害的女孩死前曾遭到性侵害，目前將孩童的父親列為嫌疑人。

根據《印度時報》報導，這個家庭的男主人阿克勒姆（Akram Bagwan）29日結束工作返家後，發現3名子女被吊死在臥室門口，妻子也在隔壁的房間上吊，立刻情緒崩潰，報警處理。

警方到場後，阿克勒姆指出，自己早上10點30分離家去工作，約在下午4點30分回到家，卻沒想到會看到這樣的情況。

經過初步訊問，阿克勒姆與3名孩童的外公經營著水果攤，事發前不久才與家人一同搬往博薩里，但搬入後卻因為水果銷量不佳，全家陷入財務困境。

▲警方原先認為這家人是因為經濟壓力而自殺。（圖／pakutaso.com、Pexels）



此外，警方發現，孩童的外公在事發前幾天就過世了，初步判斷後，警方認為這家人是因為「經濟壓力而自殺」。

不過，警方後來發現，2名死亡的女孩身上有明顯的外傷，立刻要求法醫進行驗屍。驗屍報告顯示，這2名女孩死亡時間為29日下午4點到5點之間，生前數小時曾遭到性侵害。

驗屍結果出爐後，警方對阿克勒姆進行約談，但對方卻表示，自己根本不曉得出了甚麼事，目前，警方已將阿克勒姆列為嫌疑人。詳細原因為何，有待警方進一步調查。

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