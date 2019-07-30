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托運行李藏「導彈發射器」　美軍人任務結束想留紀念品

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▲▼美國運輸安全局查獲旅客攜帶導彈發射器。（圖／翻攝自美國運輸安全局官方網站及推特）

▲美國運輸安全局查獲旅客攜帶導彈發射器。（圖／翻攝自美國運輸安全局推特）

記者吳美依／綜合報導

美國運輸安全局（TSA）於29日在巴爾的摩─華盛頓瑟古德馬歇爾國際機場（BWI Airport）查獲一枚軍用導彈發射器，原來是一名來自德州的現役軍人想要為科威特之旅「留念」，才會挾帶武器回國。美國運輸安全局在推特上開玩笑地說，「也許下一次應該考慮帶個鑰匙圈！」

美國運輸安全局表示，機場警方檢查行李時，竟偵測到一枚導彈發射器，立刻追蹤旅客行蹤，並且拘留偵訊。這一名男子表示，他來自德州傑克遜維爾（Jacksonville），前一陣子在科威特執行軍事任務，並從當地帶回一枚導彈發射器，沒有傷害意圖，只是想要留作紀念。

▲▼美國運輸安全局查獲旅客攜帶導彈發射器。（圖／翻攝自美國運輸安全局官方網站及推特）

▲男子稱想把導彈發射器當作紀念品。（圖／翻攝自美國運輸安全局官方網站）

美國運輸安全局表示，幸好那枚裝置無法實際發射導彈，目前已經沒收交由馬里蘭州消防局保管，並且准許男子離開搭乘班機。除此之外，搭乘飛機時，不論是託運或者隨身行李，都不可攜帶任何軍事武器，民間流通的獵槍等武器也需收納進上鎖的硬盒內託運。

根據BBC報導，美國警方2018年時也曾在紐華克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）的在托運行李中，發現一對男女專屬的手榴彈複製品。

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