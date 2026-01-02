　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新年從閱讀開始！新北市圖推「閱讀原動力」啟動新希望

▲新北市圖泰山分館「閱讀原動力」啟動新希望。（圖／新北市立圖書館提供）

▲「閱讀原動力」為身心注入新活力，新北市圖泰山分館助你實現新年新希望。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

跨完年，邁入新的開始，為了讓大家在新的一年有嶄新的起點，新北市立圖書館泰山分館特別在1月份推出「閱讀原動力，2026年啟動計畫」系列活動，為親子、上班族規劃了結合「身心動力」的多元閱讀活動，希望大家都能有嶄新的身心健康生活，為新的一年注入能量，展開美好的第一頁！

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，新的一年開始，許多人都會為自己設定新年目標，希望能有新的突破和發展，可以超越過去的自己。為了幫助大家在新的一年裡，無論面對挑戰還是接受新機會，都能擁有正向的能量和強大的內在力，新北市立圖書館泰山分館特別規劃「閱讀原動力」系列活動，讓大家能為身心注入新活力，展現行動力，實現「新年新希望」。

新的一年，家長與孩子可以一起設定具體、可達成的新希望。1月10日「激發孩子內在原動力」親子講座，資深兒少專輔教師同時也是翻轉教育專欄作家菜桃老師，將和家長分享如何透過引導與鼓勵，培養出好學自律的孩子；1月26日「兒童正念正心－專注力小小練習生」，將教孩子如何以正念的態度應對情緒和挑戰，學習情緒調節、專注力與同理心；1月30日、2月6日「科學遊戲王－開啟孩子的探索引擎」活動，則透過好玩的科學實驗，激發孩子的學習動力。

事業與健康兼具是許多上班族的希望。1月17日「坐久救我！上班族超實用復健術」，專業物理治療師將教上班族透過簡單的運動，舒緩肌肉緊張，修復累積痠痛；1月18日有「東方巨龍健身教官」之稱的作家應充明教練，則帶來「從年輕實用到老的居家運動鍛鍊」實用方案，告訴大家如何透過簡單不需器材的鍛鍊方式，在家也能有效運動，維持健康；1月31日「AI時間複利工作法」，擁有1萬粉絲的IG知識型創作者、作家阿杰學長則將分享如何善用AI輔助工作，幫助學習與工作事半功倍。

1月6日至1月20日還有有趣的「用閱讀為自己加油！」臉書活動，邀大家一起來設定新年閱讀目標，透過閱讀吸收源源不絕的能量，新的一年學習與工作更上一層樓。相關活動訊息及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢，或洽詢電話：02-2909-1727。

【更多新聞】

►就職3周年回顧盤點施政　謝國樑：基隆穩健邁向城市轉型

►北海岸偏鄉奇蹟！金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

►疑失控「擦撞機車」再猛撞橋墩！休旅車頭變形駕駛亡　女騎士送醫

►妻買菜遭毒駕撞死！丈夫怒喊「別想和解」：放了他要撞誰都不曉得

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

地方熱門新聞

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

2026台南市長選舉民調出爐

補助金額六都第一　桃園電動機車最高補助4.4萬

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

台中大遠百再傳電梯故障！市府勒令停用

楊男運毒到金門還衝撞警車判決出爐

癮君子潛入農舍　被地主發現壓制

台南男子突5樓墜落　緊急送醫

雲林新任美女副縣長到位　陳璧君：全力以赴

台南新營4樓透天厝深夜竄煙住警器狂響救一命！鋰電池疑充電釀火

屏東紅豆產地剩41元　蘇清泉促農糧署穩住45元

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人

新北商圈券元旦開跑　100元換200元開搶

女歌手跨年晚會學羊叫爆紅！魔性歌詞網驚呆

更多熱門

相關新聞

新北盤點遊蕩犬與工廠犬　3合1政策落實成果亮眼

新北盤點遊蕩犬與工廠犬　3合1政策落實成果亮眼

為掌握新北市遊蕩犬現況及工廠飼養犬隻管理情形，新北市動保處自今年2月起啟動「2025年新北市遊蕩犬熱區及工廠飼養犬隻數量調查」，並於6月30日完成。調查分為兩大部分：一是針對林口、淡水、新店、汐止及泰山等五個「人犬衝突熱區」，進行遊蕩犬數量盤點及里長民意訪查；二是針對三重、中和、新莊及樹林等工廠密集區域，執行工廠飼養犬的「三合一」（寵物登記、絕育、狂犬病疫苗接種）覆蓋率調查。

新北市發布低溫特報！多處10度以下　候友宜籲做好防寒措施

新北市發布低溫特報！多處10度以下　候友宜籲做好防寒措施

新北商圈券元旦開跑　100元換200元開搶

新北商圈券元旦開跑　100元換200元開搶

新北推犬貓絕育補助　最高每隻補助2000元

新北推犬貓絕育補助　最高每隻補助2000元

新北好茶日本鍍金　世界綠茶大賽獲獎數全國之冠

新北好茶日本鍍金　世界綠茶大賽獲獎數全國之冠

關鍵字：

新北市圖書館親子閱讀

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面