記者全身泡水「剩一顆頭」！超敬業報導洪水災情　影片爆紅

▲揭露洪水災情！記者全身沉入泥黃水，「露頭報導」影片爆紅。（圖／翻攝自巴基斯坦GTV NEWS）

記者趙蔡州／綜合報導

巴基斯坦日前遭受相當強勁的暴風雨侵襲，導致國內部份地區被泥黃色的洪水淹沒，當地一名男記者為了報導災情、呼籲政府重視，不惜將身體沉入水中、僅露出頭部及拿麥克風的右手，新聞曝光後也立刻在網路爆紅，網友紛紛讚揚他說「真的太拚命了」、「太敬業了吧。」

綜合媒體報導，巴基斯坦《GTV News》一名男記者侯賽因（Aazadar Hussain）日前為了報導洪水氾濫的消息，不惜親身前往淹水的災區且將身體沉入水中，只有有頭部及右手的麥克風浮在水面，但他仍面不改色的將整段報導說完，試圖透露現場「水深幾乎要滅頂」，呼籲政府應該正視水患問題。

新聞畫面曝光後，侯賽因拚命工作的模樣也引發討論，有網友留言說「這真的是『深度』報導」、「會不會生病啊，有傷口就悲劇了，水裡有很多細菌」、「不用冒這種生命危險吧」、「很有創意啊，讓人印象深刻」、「我覺得不用這麼浮誇啦」，評價相當兩極。

根據了解，包含巴基斯坦在內，南亞多國目前因為強烈季風影響，許多地區都發生了嚴重的暴雨洪災，目前至少已經有180人罹難，估計有上百萬民眾被影響。

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