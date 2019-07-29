黑人區「老鼠橫行很噁」　川普駁歧視：民主黨只會打種族牌

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

川普27日在推特上批評馬里蘭州的非裔眾議員康明斯（Elijah Cummings），稱巴爾的摩選區被搞得一團亂，「老鼠橫行又噁心，沒有人類想要住在那裡。」他認為，此番話只是把大眾心知肚明的事情說出來，完全沒有種族歧視，批評民主黨只會打「種族牌」，實際上卻沒有什麼作為。

There is nothing racist in stating plainly what most people already know, that Elijah Cummings has done a terrible job for the people of his district, and of Baltimore itself. Dems always play the race card when they are unable to win with facts. Shame! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019

川普28日表示，「這絕對不是種族歧視，只是如實描述大多數人早就知道的事情，康明思為巴爾的摩和選區人民做的服務非常糟糕。民主黨無法以事實取勝的時候，就只會打種族牌。太羞恥了！」

川普認為，只因為批評的對象是黑人，就會被視為種族主義者，「民主黨總是在打種族牌，但事實上他們為偉大的非裔美國人做的卻很少。現在是美國史上黑人失業率最低的時期，從來沒有一任總統做到這樣的成果。」，稱康明斯應該好好感謝他。

Under the Trump Administration, African American unemployment is the lowest (best) in the history of the United States. No President has come close to doing this before! I also created successful Opportunity Zones. Waiting for Nancy and Elijah to say, “Thank you, Mr. President!” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019

眾議院監督委員會主席康明斯日前批評，邊境拘留中心內部對待移民的情況非常糟糕。川普對此回應，那裡「乾淨、有效率且營運得很好，只是非常擁擠」，而且比巴爾的摩好多了，「康明斯的選區是一個噁心、老鼠橫行的地區。如果他花多一點時間在巴爾的摩，也許可以幫忙清理這個非常危險又骯髒的地方。」

川普也提到，巴爾的摩花費大筆經費，卻被認為是全美最危險的地方，「沒有人想要住在那裡。錢都到哪去了？多少錢被偷了？立刻調查這個腐敗的爛攤子！」他指出，康明斯是個領導無方的種族主義者，應該要先為選區「收拾混亂」，而不是追查邊境議題或是總統彈劾案，「他激進的『疏忽』是個大笑話！」

Mr. President, I go home to my district daily. Each morning, I wake up, and I go and fight for my neighbors.



It is my constitutional duty to conduct oversight of the Executive Branch. But, it is my moral duty to fight for my constituents. — Elijah E. Cummings (@RepCummings) July 27, 2019

康明斯回應，「總統先生，我每天都回到位於選區的家中。每天早上，我起床，為了我的鄰居們奮戰。對行政部門執行監督，是憲法賦予我的責任，為我的選民奮戰，則是我的道德責任。」

▲眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像／美聯社）

根據《每日郵報》報導，巴爾的摩高達60％人口是非裔，輿論認為川普此番言論暗指黑人不是人類。眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抨擊總統種族主義，稱讚康明斯是國會中最傑出的議員之一，捍衛人權和經濟正義，深受人民愛戴。