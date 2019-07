UN：2019阿富汗政府和北約軍隊造成死傷「比塔利班還多」

▲阿富汗長年戰火連天。(圖/示意圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

聯合國駐阿富汗援助團今(30日)指出,阿富汗政府和北約軍隊2019上半年造成717人死亡,比塔利班、伊斯蘭國(IS)相關武裝組織的531人還要多。據悉,這是聯合國進駐調查以來,首度顯示政府必須為大多數傷亡負責。喀布爾當局目前尚未對此回應。

1,366 civilians killed in the #Afghanistan conflict in the first half of 2019. Pro-Govt Forces responsible for 717 deaths, Anti-Govt Elements (Taliban, ISKP & others) responsible for 531 deaths. #ZeroCivilianCasualtiesNow

