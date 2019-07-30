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UN：2019阿富汗政府和北約軍隊造成死傷「比塔利班還多」

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▲▼阿富汗長年戰火連天。（圖／路透）

▲阿富汗長年戰火連天。（圖／示意圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

聯合國駐阿富汗援助團今（30日）指出，阿富汗政府和北約軍隊2019上半年造成717人死亡，比塔利班、伊斯蘭國（IS）相關武裝組織的531人還要多。據悉，這是聯合國進駐調查以來，首度顯示政府必須為大多數傷亡負責。喀布爾當局目前尚未對此回應。

聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）報告指出，2019上半年有403名平民被阿富汗軍隊殺害，還有314人遭北約等國際維安部隊奪走性命。同一時期，塔利班和其中一支伊斯蘭國相關武裝組織殺害531人。在所有死傷案例之中，1/3在陸上衝突發生，1/5是由於路面炸彈造成，另外還有14％是空襲結果。

▲▼總統競選活動才剛開始，阿富汗首都喀布爾（Kabul）就發生爆炸。（圖／路透）

▲阿富汗長年戰火連天，近日首都喀布爾（Kabul）發生爆炸。（圖／路透）

但是，聯合國報告也指出，去年同期，阿富汗的平民死傷人數達到死傷最高，而今年的數據已經下降25％。

根據了解，塔利班幾乎每天都會向維安部隊發動攻擊，平時藏匿在一般住宅區裡面。因此，北約針對武裝激進分子發動空襲或夜間突襲時，往往波及許多無辜的鄰居和平民。

▲▼總統競選活動才剛開始，阿富汗首都喀布爾（Kabul）就發生爆炸。（圖／路透）

▲百姓住所被炸毀。（圖／路透）

聯合國駐阿富汗援助團的人權主席貝內特（Richard Bennett）表示，「衝突中的各方對於最近的數據趨勢，都會給予不同的解釋，但是每一種解釋都只是為軍事策略辯護。」他也提到，阿富汗的情況將會逐漸改善，「不只是因為要遵守國際人權法，還要降低戰爭的衝突。」

綜合外媒報導，美國2014年宣布正式結束在阿富汗的作戰任務，但仍持續向當地政府提供軍武。塔利班近日與美方對話後，拒絕停火結束長達18年的戰爭，一支IS相關組織還針對維安部隊和少數什葉派穆斯林發動攻擊。

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