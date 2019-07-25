私菸案華航3人記過「輕輕放下」　黃國昌批：是在斷尾求生嗎？

記者楊蕓／台北報導

針對總統專機私菸風波，傳出華航24日做出懲處決議，3名主管記過處分，企圖輕輕放下，時代力量立委黃國昌25日受訪時怒批「是在斷尾求生嗎？」，要求華航交出行政調查報告，以及過去每次買菸的相關紀錄與涉案層級。

走私菸案延燒第4天，交通部次長王國材24日前往華航了解全案，傳出華航會議中已預訂懲處決議，包括最高層級空品處副總邱彰信記1大過，其餘兩位協理2小過，王國材則在現場強調，華航還沒有提出調查報告，交通部立場就是要公開透明並對外完整說明，因此未接受懲處名單。

針對華航懲處名單企圖「輕輕放下」，黃國昌痛批「這是在斷尾求生嗎」，還是想趕快蒙混過關，他無法接受這樣的結果，他也質疑，華航行政調查的報告在哪裡，以及過去的每次紀錄，包括誰買的、誰有參與，層級到哪，都應交出完整的名單，這是最基本的誠意。

黃國昌也呼籲，「偵查不公開」絕對不是違法濫權的遮羞布，當行政部門都以偵查不公開來作為塘塞藉口，「既然是行政調查的話，哪有什麼不能調查的道理？」，他也強調，大家都很關心華航的調查，就如同普悠瑪事故一樣，私菸案事實上並沒有比較輕微。

▲ 黃國昌說明私菸案。（圖／記者呂佳賢攝）

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