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出任國安局長整飭軍紀　邱國正：「秋後算帳」毫無根據

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記者林銘翰／台北報導

國安局私菸風暴持續延燒，總統府24日下午兩點親上火線，宣布由退輔會主委邱國正接任國安局長。邱國正25日於行政院會會後受訪時表示，目前要做的是釐清眼前的狀況，以及思考未來應該怎麼做。他強調，目前檢調正介入調查，不能做行政干預，但外界所謂要「秋後算帳」的說法，這點毫無根據，且眼前最重要的是釐清案情真相。

邱國正指出，昨天下午發布命令後，接到許多老長官、媒體朋友及同仁的電話關切，他強調經過討論後目前擬出了兩個做法，第一是要把眼前的框釐清，這點也已經在做，不過前提是不能違背檢調工作運作。第二是未來該如何去做，因為一個單位的運作不是一兩天，經過長期下來可能有其特殊文化，且誠如總統所說的，「不能因為長久認定它是一個文化而違法」，這方面他將逐步跟同仁做溝通，自己也正在捉摸學習當中。邱國正說，未來的路要持續走，也藉由這個機會請大家多幫忙，一方面給予鼓舞，一方面也要肯定大部分的國安人員都很敬業，國安工作一定會做得更好。

邱國正也說，有關外界所謂要「秋後算帳」的說法，這點毫無根據，且眼前最重要的是釐清案情真相。

至於特勤人員是否應該自國安局獨立出來，邱國正則回「我昨天也有發覺到這個問題」，不過他表示指揮鏈沒有問題，如果將來獨立出來，會變成「平常沒人管、沒人指揮」，但目前沒有這個問題。

邱國正說，因每個單位互相尊重，各有各的專業與責任區，造成各單位主管只做大的工作，對下面細節容易忽視控管能力，但這不是刻意造成，他強調國安局有幕僚單位，而幕僚的責任之一就是去督檢工作推動的成效，以及是否產生枝微末節的問題，這部分會持續加強，不過目前並沒有聽到哪個單位要獨立，自己也沒有這種思考。

▲▼邱國正記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲準國安局長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：邱國正,國安局,退輔會,免稅菸,走私菸

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