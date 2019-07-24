追查國安局私菸案！黃國昌親赴桃機 　訪查國賓門、專機裝卸貨路線

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記者趙蔡州／綜合報導

國安局少校官吳宗憲、軍官張恒嘉利用總統出訪機會，團購夾帶9800條免稅菸品，全案已經進入司法調查程序。時代力量立委黃國昌24日下午親自到桃園機場國賓門附近履勘動線，只是他面對媒體時態度相當的低調，胸前比出「叉叉手勢」表示不願意受訪，履勘後也在相關人員的陪同迅速離開現場。

據悉，國安局人員利用總統專機出訪回程，通過國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運非常大量的香菸闖關，結果調查局及關務署聯合查緝小組人贓俱獲。調查局人員表示，他們22日中午在總統專機落地前，就發現有5輛貨車裝載菸品後，混入總統車隊離開機坪，所幸在國賓通道被他們成功攔截。

▲黃國昌親赴桃機訪查國賓門動線。（圖／東森新聞）

事件22日曝光至今已經三天，全案已經進入司法調查程序。時代力量立委黃國昌24日下午親自到桃園機場國賓門B9附近履勘，瞭解專機裝卸貨物、拖車拖動貨櫃、行李貨物裝上貨車離開機場的運作狀況。他整個行程態度相當低調，巧遇媒體時只在胸前比叉叉手勢，表示不願意接受任何訪問，接著迅速離開現場。

▲黃國昌過程中相當低調，不願意接受任何訪問。（圖／東森新聞）

財政部關務署表示，聯合查緝小組22日查扣5部貨車後，直接押至台北關私貨倉庫，細數後發現走私菸品高達196箱共9800條。有週刊引據匿名人士爆料，偵辦人員攔截這5部小貨車時，一度還被隨車的國安局特勤中心人員斥責：「不知道是總統車隊嗎？」但仍被查緝小組識破，進而揭發這起私菸醜聞。