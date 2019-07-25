吳宗憲真是冤枉啊！　蔡正元：依老闆要求辦事貪了什麼汙？

▲國安局吳宗憲涉走私香菸遭聲押。（資料照／記者趙永博攝）



記者呂欣玫／綜合報導

國安私菸風暴進入第4天，目前國安局少校吳宗憲、張恒嘉被台北地檢署依《貪汙治罪條例》、《菸酒管理法》等罪遭羈押。對此，前立委蔡正元24日表示，吳宗憲是冤枉的，沒想到依老闆要求辦事，還被扣上「貪污罪」，要被當擋箭牌犧牲掉，「吳宗憲貪了什麼污？」

蔡正元於臉書表示，「冤枉啊大人！吳宗憲真是冤枉啊！」吳宗憲不過是個小總務，他的前任總務交接本來就有「走私香菸」，他甚至不知道這是「走私」，以為這是官邸的「工作」，以為這是國安的「業務」，只是聽命行事的小總務。

蔡正元說，沒想到吳宗憲依老闆要求辦事，還被扣上「貪污罪」，要被當擋箭牌犧牲掉，「吳宗憲貪了什麼污？」如果沒有老闆的威勢，華航哪會鳥他？如果沒有老闆關愛的眼神，貴婦團哪會鳥他？

蔡正元指出，吳宗憲不抽菸，也未必是貪圖轉售利益的人，何況是接手上一任的交接工作，芝麻綠豆小官努力一輩子，卻因大老闆急著建防火牆，急著危機處理和轉移焦點，「吳宗憲就要被老闆棄小車保大帥」。

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