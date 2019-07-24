「衝洞市長」別作秀！看韓國瑜爬樹　黃捷酸：不如記得寫公文

▲黃捷要「衝洞市長別作秀！」。（圖／翻攝黃捷臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜24日到勞工公園視察登革熱防疫情況，突如其來爬上樹的動作，不僅讓下面隨扈及市府人員全嚇壞了，也引起外界熱議。高雄市議員黃捷就要「衝洞市長別作秀！」，更質疑「市民是選韓國瑜來做爬樹與聞積水這種事情的嗎」，另外她更點出，其實填洞會影響生態。

繼前幾天勘察淹水災情「捧水來聞」，韓國瑜這次爬上樹，要看看樹上有無孳生病媒蚊，但這個舉動卻是出現不少意見。畢業台大環境衛生研究所碩士班的高雄市議員黃捷批「市長爬到樹上檢查樹洞這件事情，不僅將表演政治發揮到極致，也再次將專業分工視為無物，請問市民是選韓市長來做爬樹與聞積水這種事情的嗎？」，並呼籲「衝洞市長別作秀！」。

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者洪靖宜翻攝）

黃捷提到「檢查樹洞、投藥這件事情，本來就有專業的環保局跟衛生局人員會做，更何況要了解樹洞積水情形，也不用爬到樹上，許多樹木在胸口高度以下就有樹洞，大可不必挑高處的樹洞檢查，更何況市長對稽查病媒蚊真的熟悉嗎？能看出什麼端倪呢？」，她也建議韓國瑜「還是示範如何在居家環境消除積水容器或環境為主，比較能達到向市民宣導的效果」，甚至酸「也不如記得寫公文申請預算，並在高雄好好坐鎮，調度人力和資源，盡到決策者的責任」。

▲韓國瑜視察登革熱，到勞工公園爬樹。（圖／記者洪靖宜攝）



另外，衛生局針對樹上容易積水處會用發泡棉填補，黃捷也說「樹洞其實也是許多生物賴以為生的微棲地，例如五色鳥（台灣擬啄木）及貓頭鷹都是仰賴樹洞來築巢養育幼鳥，填平所有樹洞會造成此類生物在城市中難以存續」。



因此她建議，高雄市政府不用凡洞皆填，可審慎評估與分類，無法築巢的小洞可用發泡劑填平，能築巢且有遮蔽不至於被雨水大量沖刷的大樹洞，可盡量留給我們城市裡的鄰居，改以投藥進行防治，仍能同樣達到防疫的效果。