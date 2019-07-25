快訊／總統府證實：檢調昨晚搜索總統官邸旁特勤人員宿舍

▲蔡英文「自由民主永續之旅」返國後，爆發國安局特勤人員超買免稅菸案。（圖／攝影中心攝）



記者陶本和／台北報導

針對國安特勤免稅菸超買案，外傳總統官邸在24日傍晚被搜索一事，總統府25日一早駁斥，強調該訊息並不正確，並非搜索總統官邸，而是在本府政風人員協助檢察官等人員，前往特勤人員之職務宿舍，取得遭聲押者的個人相關物品，協助檢方的偵辦行動。

根據媒體報導指出，免稅菸超買案當初因為訂單爆量，一再追加，國安局少校吳宗憲在總統出訪前夕還在「加班」處理訂單，且原本要讓這9800條菸運往官邸暫放，再通知下訂單位到官邸「領貨」，認為總統永和官邸淪為「菸品發貨中心」。

對此報導，總統府表示，所謂官邸遭搜索一事，這個訊息並不正確，並強調在事發第一時間，總統就下令各相關單位配合司法調查，因此為配合檢方調查國安局人員超買免稅菸品案，昨晚在經台北地檢署聯繫後，本府政風人員協助檢察官等人員，前往特勤人員之職務宿舍，取得遭聲押者的個人相關物品，協助檢方的偵辦行動。

總統府強調，該報導刻意混淆鄰接總統寓所的勤員職務宿舍為總統寓所，甚而誣指總統寓所為所謂「發貨中心」，我們表達嚴正抗議。

總統府指出，總統府主動配合司法單位的相關調查，以不迴避、不護短的態度，希望檢方勿枉勿縱，儘早釐清案情全貌。