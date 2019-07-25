瞎掰小英「出國送45億」！　原PO與2分享者被揪出送辦

▲有民眾在臉書散播蔡英文送錢給國外假消息，遭警方約談送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

最近網路流傳，總統蔡英文出訪加勒比海友邦期間「蔡英文到海地才四小時，就送了45億，高雄要滅登革熱5千萬才給2千多萬！」不實訊息。總統蔡英文17日在友邦聖露西亞受訪時澄清說明，給予友邦海地是商業貸款，而撥給高雄5千萬元防疫預算並沒有變2千萬元的事，這些假消息是有人刻意操弄，刑事警察局偵九大隊日前獲報後展開調查。

▲有民眾在臉書散播蔡英文送錢給國外假消息遭警方約談送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

經警方分析臉書張貼不實訊息之先後時序，發現臉書暱稱J姓網友貼文時間為7月15日下午 17時許，為所發現網路公開資訊中最早貼文，且分享數超過8百次以上，警方研判光該則假貼文就最少超過千人瀏覽，造成廣大影響。

另外兩名臉書暱稱B姓、潘姓網友亦分別於7月16日10時、18時張貼相同內容之假訊息。經警方蒐證分析後、調閱臉書登入資料，發現涉嫌散佈假訊息的三位民眾是分別家住新北市的朱姓、潘姓民眾、以及設籍彰化的黃姓民眾。

刑事警察局指出，由於3人涉分享假訊息相當明確，警方分別於7月23、24日通知到案說明，並將本案相關卷證函請新北市政府警察局及彰化縣警察局依法移送裁處。

▲有民眾在臉書散播蔡英文送錢給國外假消息遭警方約談送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局呼籲，針對來源不明訊息應遵循「迅速查證、不要傳播、獲正確資訊後幫助澄清」之原則處理，並提醒製造、散布不實消息，依社會秩序維護法第63條第5款規定，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。

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