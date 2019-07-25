雲端最前線／香菸走私 國民黨撿到菸、民進黨掉了槍

新聞節目中心／綜合報導

針對國安局私菸案，總統府表示昨晚本府政風人員協助檢察官等人員，前往特勤人員之職務宿舍，取得遭聲押者的個人相關物品，協助檢方的偵辦行動，另外，今日早上十一點半蔡英文總統也將出面回應國安局私菸案，有關於蔡總統的回應，詳細內容請鎖定本台節目，《雲端最前線》25日邀請永齡基金會執行長劉宥彤、柯粉俱樂部發言人林珍羽、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入分析。

對於國安局私菸案，外傳總統官邸在24日傍晚被搜索一事，總統府25日一早駁斥，強調該訊息並不正確，並非搜索總統官邸，而是在本府政風人員協助檢察官等人員，前往特勤人員之職務宿舍，取得遭聲押者的個人相關物品，協助檢方的偵辦行動。

▲國安局走私免稅菸，特勤吳宗憲。（圖／記者劉昌松攝）

此外，2020總統大選激烈，隨著藍綠候選人的出線，台北市長柯文哲的動向備受關注。柯文哲在24日播出《鄉民大會》針對做決定的時間點鬆口表示，「很誠實地講應該是9月1號」，因為連署要2000個點，佈置要時間，「你們等到9月1號再講吧」。

針對又被爆出要與郭台銘「策略結盟」，柯文哲24日受訪時說，「常常在報章雜誌讀到我們人事命令、我們的計畫，都覺得奇怪」，無奈表示郭台銘根本不在台灣。儘管柯文哲一概不正面回答，但媒體仍不放棄追問，若郭台銘真的參選，是否還會投入選戰變「四腳督」？柯文哲說，「這是這樣嘛，深呼吸、放輕鬆、繼續往前看。」

另外，國民黨黨中央規劃將韓國瑜台北競選辦公室設在八德路黨部11樓，而後援會總部將設在12樓。2020大選前整合不易，藍營將如何彌平各陣營激烈初選後的裂痕、團結各路人馬，齊心攻破民進黨完整的戰鬥內閣，並取得美、中之間平衡與支持，將是韓國瑜與黨中央在這171天內必須合作完成的重要功課。對此議題，《雲端最前線》25日邀請永齡基金會執行長劉宥彤、柯粉俱樂部發言人林珍羽、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入分析。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。