蔡英文稱私菸案為「長期陋習」　陳宜民批：還在迴避這4大疑點

▲蔡英文回應私菸案 。（圖／記者張一中攝）

記者楊蕓／台北報導

國安局官員涉嫌利用總統出訪勤務走私9800條菸，總統蔡英文25日首度上火線回應，表示難以接受「長期累積的陋習」。國民黨立委陳宜民25日痛批，蔡英文到現在對於四大疑點仍迴避不談，包括總統府派五台車載、外交禮遇通道免檢、國安機敏項目直接通關，以及國安局拒絕調查局攔查。

私菸案延燒第4天，總統蔡英文25日首度親上火線回應，指出這是長期累積的陋習，看到國家的體制管理機制跟執行法律的鬆散，對她來講難以接受，並下令所有單位都要配合司法機關的辦理，要求準國安局長邱國正就這次事件做一個檢討，一周內提報告。

國民黨立委陳宜民則在臉書發文表示，總統府發言人丁允恭24日在記者會上終於「擠牙膏式」的承認，運9800條走私菸的5台貨車就是由總統府侍衛室派車的，然而，對於是由誰簽核派車等相關問題卻總是用「偵查不公開」來搪塞、迴避。

陳宜民痛批，走私香煙這麼大的醜聞，如果不是因為被查獲，讓私菸運回，總統官邸豈不是淪為私菸的發貨中心，貽笑國際、自毀國格？他認為蔡英文以「超買免稅菸品」案件搪塞，對於四大疑點完全迴避不談，包括一，總統府派五台車載；二，外交禮遇通道免檢；三，國安機敏項目直接通關；四，國安局拒絕調查局攔查。

陳宜民表示，這赤裸裸的「走私」行為，到底是誰要求不會抽煙的吳宗憲少校當人頭購買，也完全沒有交代。他呼籲蔡總統主動站在第一線向國人道歉，並且清楚說明，誠實面對，「不要再神隱了！」

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