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國安局回應了！私菸案成立專案小組「追究相關人員違失責任」

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▲▼國安局走私免稅菸，特勤吳宗憲。（圖／記者趙永博攝）

▲國安局少校警衛官吳宗憲走私免稅菸。（圖／記者趙永博攝）

記者袁茵／台北報導

國安局前局長彭勝竹為國安特勤偷運私菸案負責下台，退輔會主委邱國正接任局長之際，國安局25日發聲明強調，全力配合並呼籲各界尊重司法偵辦，呼籲釐清真相，並已成立內部專案小組協助調查，將追究相關人員行政違失責任。

關於國安局特勤人員走私免稅菸品一事，造成國內紛擾，國安局25日上午重申，面對本案絕不徇私規避，全力配合司法偵辦。

國安局表示，已成立內部專案小組，並依司法調查處理原則，協調承辦檢察官同意後進行行政調查，追究相關人員行政違失責任。調查期間維安勤務仍如常執行，確維安全維護對象萬全。

國安局強調，對各界因本案對國安局的批判與指正，會虛心接受，並檢討策進作為及建立檢控機制；另呼籲各界尊重司法偵辦，在真相未明前，勿做不實揣測與攻訐，俾助釐清真相。

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關鍵字：私菸案,私菸,國安局,免稅菸

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